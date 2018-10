Der japanische Sicherheitsanbieter Trend Micro hat eine neue Veranstaltungsreihe für seine Partner ins Leben gerufen. Die neue Trend Micro Innovate-Tour startet noch in diesem Monat und wird in insgesamt sechs deutschen Städten stattfinden. Sie richtet sich an vertrieblich und technische orientierte Mitarbeiter bei den Partnern. Sie können sich in Vorträgen und Workshops über das Thema Cloud-Security und damit verbundene Marktpotenziale informieren.

Neben diesem Fortbildungsaspekt steht laut Trend Micro auch der enge Kontakt zu den Partnern im Vordergrund. Das Unternehmen will die Veranstaltung deswegen künftig zwei Mal jährlich stattfinden lassen. Die Themen sollen dabei immer wieder wechseln. Neben Ansprechpartnern und Sales-Managern von Trend Micro werden diesmal auch Mitarbeiter der Distributoren Arrow ECS, Ingram Micro und Westcon vor Ort verfügbar sein.

Diesmal soll es unter anderem um die folgenden Themen gehen:

Sicherheitsanforderungen lokaler und Cloud-basierter Microsoft-Workloads

Sichere Verlagerung von Workloads zu AWS und Azure

Automatisierung mit DevSecOps und Container-Integration

"Mit unseren Lösungen sind unsere Partner in der besten Position, um ihren Kunden Sicherheit in der Cloud zu bieten", sagt Thomas Huber, Director Channel Sales bei Trend Micro. Das Unternehmen wolle seine Partner mit dem neuen Veranstaltungsformat dabei unterstützen, die Chancen eines dynamischen Marktes optimal zu nutzen.

Die Trend Micro Innovate wird an folgenden Terminen und Orten stattfinden:

16. Oktober in Hamburg

18. Oktober in Berlin

23. Oktober in München

25. Oktober in Stuttgart

30. Oktober in Düsseldorf

31. Oktober in Frankfurt

Anmeldungen sind über die Webseite von Trend Micro möglich.