Trend Micro lädt Partner und Interessierte am 19. September nach Frankfurt am Main ein, um sich dort über Aufbau und Optimierung eines Managed-Service-Angebots zu informieren. Die eintägige Veranstaltung soll Systemhäusern und IT-Dienstleistern zeigen, wie sie von der aktuell sehr positiven Entwicklung in dem Bereich überdurchschnittlich profitieren, wie sie sich wiederkehrende Umsätze sichern und Kunden einen klar darstellbaren Mehrwert bieten können. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, die Anmeldung online möglich, für Fragen steht der Hersteller unter events_de@trendmicro.com zur Verfügung.

Im Rahmen der Veranstaltung schildert Andreas Storz, Research Analyst IDC, Wachstums- und Transformationsstrategien besonders erfolgreicher Managed-Service-Partner. In einem anschließenden Workshop wird dann erarbeitet, welche Ansätze für Marketing, Vertrieb, Services und Sicherheit erforderlich sind, um es ihnen gleichzutun. Außerdem berichtet ein Partner von Trend Micro, wie er den Wandel vom Reseller zum MSP gemeistert hat.

Robin Ody, Channel Analyst bei Canalys, berichtet, wie der Weg zu Managed Security Services aus seiner Sicht aussieht bezeihungsweise aussehen sollte, damit die Transformation der Vertriebspartner gelingt. Mit welchen Angeboten Trend Micro die Fachhändler dabei unterstützt, erfahren die Besucher schließlich von Thomas Huber, Director Channel Sales Deutschland bei dem Unternehmen.