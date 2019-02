Im vergangenen Herbst hatte der Security-Spezialist Trend Micro die neue Veranstaltungsreihe Innovate für seine Partner ins Leben gerufen. Im Februar dieses Jahres war das Unternehmen nun in insgesamt sechs deutschen Städten mit einem neuen Trainingsprogramm präsent. Diesmal stand das Thema Apex One im Vordergrund. Die Endpoint-Sicherheitslösung für Unternehmen ermöglicht unter anderem eine automatisierte Detection & Response auf Cyber-Angriffe. Zur Steuerung dient dabei eine zentrale Konsole.

"Durch Apex One haben unsere Partner die optimalen Voraussetzungen, um ihren Kunden allumfassende und vor allem einfach zu verwaltende Endpunkt-Sicherheit zu bieten", erklärt Thomas Huber, Director Channel Sales bei Trend Micro.

Laut Trend Micro nahmen über 200 Spezialisten aus den Bereich Vertrieb und Technik an den Veranstaltungen teil. In getrennten Sessions erhielten sie Informationen über die neuen Funktionen in Apex One, die laut Trend Micro im Vergleich zum Vorgänger erheblich erweitert wurden. Zu den Themen gehörten neben Managed Detection & Response auch Threat Hunting sowie hybride Umgebungen und nicht zuletzt, wie sich bestehende Kunden am besten für die neue Lösung gewinnen lassen.

Trend Micro Innovate fand im Frühjahr 2019 an folgenden Terminen und Orten statt: