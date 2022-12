Mit Suresecures Ernennung zum Platin-Partner würdigt der japanische IT-Sicherheitsanbieter die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit und das große Fachwissen des Security-Dienstleisters aus Düsseldorf.

Der Aufbau eines eigenen Security Operation Centers (SOC) war laut Trend Micro ein großer und wichtiger Meilenstein, aber nicht der allein ausschlaggebende Grund, damit Suresecure den Platin-Status erreichen konnte.

Denn darüber hinaus habe der Security-Dienstleister aus Düsseldorf ein "besonders breites und tiefes Know-how" der Lösungen des japanischen Anbieters erworben. Dadurch könne Suresecure Trend Micro XDR-orientierte Lösungsportfolio bei Kunden integrieren.

» CP-Newsletter Mit unseren kostenlosen CP-Newslettern bleiben Sie stets top informiert

und erhalten Zugriff auf alle Insider-Artikel! Hier anmelden!

"Einen weiteren Beitrag zum neuen Partnerstatus hat Suresecures umfangreiches Service-Portfolio (unter anderem im Bereich Incident Response) geleistet", berichtet Christina Decker, Head of Channel and Alliances Germany bei Trend Micro. Sie hat auch mit Wohlwollen beobachtet, dass der Systemintegrator erfahrene Cloud-Spezialisten eingestellt und die eigenen Mitarbeiter weitergebildet hat. "Diese Investitionen haben bereits nach kurzer Zeit Früchte getragen und Suresecure hat sich zu einem unserer Top-Cloud-Partner entwickelt", so die Channel-Chefin weiter.

Für Jona Ridderskamp, CEO von Suresecure, ist der neue Partnerstatus Auszeichnung und Ansporn zugleich: "So können wir neue Wege gehen und bisher nicht genutzte Potentiale heben." Mit dem neuen Partnerstatus glaubt Ridderskamp, die Wahrnehmung des eigenen Unternehmens als Trend Micro-Partner deutlich zu verbessern. Künftig plant der Suresecure-Chef, Cloud-Services auf Basis von Trend Micro Cloud One Kunden anzubieten.



Mehr zu Trend Micro:

Partner Talk & Tech Day 2022

Top-Partner 2022

Ping Us

Service One

Automotive-Tochter