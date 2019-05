Die Trend Micro Deutschland GmbH passt sich mit einer veränderten Vertriebsorganisation und neuen Mitarbeitern an die sich verändernden Begebenheiten im Markt an. Neben Veränderungen auf fünf Positionen wurde außerdem die Position eines Gesamtvertriebsleiters neu geschaffen.

Die neue Position installierte Trend Micro, um den Vertrieb stärker an den Anforderungen der Kunden auszurichten. Sie umfasst alle Vertriebstätigkeiten. Seit dem 1. Januar 2019 verantwortet der ehemalige Sales Director Large Enterprise, Hannes Steiner, diese Position.

Der Betriebswirt startete seine IT-Karriere 1999 bei McAfee als Channel Account Manager und war ab 2001 sieben Jahre bei Nokia erst für den Channel, dann für Unternehmenslösungen zuständig. Nach einem Jahr beim Systemhauskonzern Computacenter wechselte er wieder die Seiten und heuerte für zwei Jahre bei F5 Networks an. Danach folgten fünf Jahre bei Blue Coat Systems, bis Steiner 2016 seine Erfahrung bei Trend Micro einbrachte.

Als Marketing Director Germany leitet Ursula-Barbara Schmidt seit 1. März 2019 die Aktivitäten in Deutschland. Sie kommt von NetApp, wo sie fast zehn Jahre in verschiedenen leitenden Positionen tätig war und zuletzt das Marketing im DACH-Raum verantwortete. Davor hatte sie im Laufe ihrer insgesamt über 25-jährigen Karriere verschiedene Marketing- und Management-Positionen bei Nokia, Lucent und Motorola inne.

Bessere Positionierung der Marke

„Mit Ursula-Barbara Schmidt haben wir eine erstklassige Marketerin gefunden, die unser deutsches Marketing-Team erfolgreich weiterführen und unsere Lösungen bestmöglich am Markt positionieren wird. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir sie für Trend Micro gewinnen konnten“, sagt Frank Schwittay, Vice President Europe bei Trend Micro.

Der bisherige deutsche Marketing Director Thomas Rademacher steigt innerhalb des Unternehmens in die neu geschaffene Position des Marketing Director Europe auf.

Seit 1. Mai 2019 hat Oliver Becker die Rolle des Head of Enterprise Sales für den deutschen Markt übernommen. Becker kommt von McAfee, wo er zuletzt die Position des Regional Enterprise Sales Manager Germany & Austria innehatte und alles in allem fast acht Jahre tätig war. Weitere Stationen seiner Karriere als Vertriebsspezialist in der IT-Security-Branche waren Symantec und Kaspersky Labs.

Die Verantwortung für den Großkundenvertrieb in Deutschland hat im Januar 2019 Kay Bandemer als Head of Large Enterprise Sales übernommen. Bandemer gehört Trend Micro schon seit 2001 an und war zuletzt technischer Leiter der Business Unit „Alps“. Vor seinem Wechsel leitete Bandemer unter anderem als Manager Sales Engineering das deutsche Presales-Team.

Die Leitung des dedizierten Vertical-Teams für öffentliche Auftraggeber aus Bund, Länder und Kommunen hat Andreas Heppner-Tippe als Head of Public Sales übernommen, der bereits seit Oktober 2016 erfolgreich im Behördenvertrieb von Trend Micro tätig ist. Heppner-Tippe kann auf eine 30-jährige Erfahrung in der IT-Branche zurückgreifen und besitzt laut Trend Micro zahlreiche fachliche Qualifikationen, unter anderem als zertifizierter Data Protection Officer und ISMS-Auditor.

Der Fachinformatiker und Fachberater für Systemintegration, Christian Klein, hat als Manager Presales die Verantwortung für das deutsche Presales-Team übernommen. Klein ist bereits seit 2002 bei Trend Micro und hatte dort bereits mehrere Positionen inne, unter anderem als Senior Sales Engineer, Regional Solution Manager und Product Specialist. Er war zuvor bereits kommissarisch für einige Aufgaben seines Vorgängers Kay Bandemer zuständig.

Zukunftsfähige Vertriebsstruktur

„Ich freue mich sehr, für die deutsche Business Unit ein starkes Team an meiner Seite zu haben, mit dem wir unseren bisherigen Erfolg noch weiter ausbauen werden“, kommentiert Frank Schwittay die Personalien. „Mit einigen Umstrukturierungen und Neubesetzungen sind wir hervorragend gerüstet, um die Anforderungen unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen.“