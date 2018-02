Die Trend Micro Deutschland GmbH trauert um einen hochgeschätzten langjährigen Mitarbeiter. Als Chefjustiziar für Europa und Geschäftsführer war Günter Untucht eine Leitfigur des Unternehmens.

Darüber hinaus trat Günter Untucht als Experte für IT-Recht regelmäßig als Sprecher auf Veranstaltungen auf, war Autor zahlreicher Fachbeiträge sowie des juristischen Leitfadens "IT-Security, IT-Compliance und Internet im Unternehmen", der für Deutschland bereits in der 5. Auflage erschien.

"Günters gewinnende Persönlichkeit und sein heller Verstand werden uns schmerzlich fehlen. Er wusste Rat in schweren Zeiten und verfügte über Weisheit und Vision, sowohl im Fachlichen als auch im Persönlichen. Er hinterlässt eine tiefe Lücke", so Felix Sterling, Executive Vice President und Chief Legal Officer. "Wir wünschen seiner Familie viel Kraft in dieser schweren Zeit und nehmen Abschied von unserem lieben Kollegen und Freund."

Frank Schwittay, Vice President Europe, ergänzt: "Günters Tod erfüllt uns alle mit großer Bestürzung und Trauer. Er war über viele Jahre ein geschätzter Kollege und Ratgeber. Durch seine Tätigkeit war er stets besonders eng mit dem Unternehmen verbunden und trug mit seinem Tun maßgeblich zur positiven Geschäftsentwicklung bei. Wir werden Günter sehr vermissen und sind in unseren Gedanken bei seiner Familie." (KEW)