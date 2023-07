Virginia Baukmann übernimmt die Verantwortung für den Vertrieb an Kunden von besonderer strategischer Bedeutung. Als Head of Strategic Sales berichtet sie an Oliver Becker, Director Enterprise Sales. Baukmann ist bereits seit 2015 bei Trend Micro tätig - zuletzt als Senior Strategic Account Manager.

Die neu geschaffene Position des Senior Manager Government Sales wird durch Robert Mientus besetzt. In dieser Rolle leitet er das dedizierte Vertriebsteam für die Bereiche Behörden, öffentliche Einrichtungen, Gesundheitswesen und Wohlfahrt. Er berichtet an Dirk Arendt, Head of Public & Government, der den Bereich strategisch verantwortet. Mientus ist bereits seit 2016 bei Trend Micro beschäftigt, zuletzt als Major Accout Manager Healthcare.

Damit ist die Führungsmannschaft im Trend-Micro-Vertrieb in Deutschland nun komplett. Schon 2022 hat Claudia Cremer die neu geschaffene Funktion des Head of Commercial & Volume Enterprise Sales übernommen.

Hannes Steiner, Vice President Germany bei Trend Micro, sieht damit das Unternehmen in Deutschland für eine erfolgreiche Zukunft gut aufgestellt: "Dass wir im Behördenvertrieb eine neue Leitungsrolle geschaffen haben, demonstriert, dass dieser Bereich für uns von strategischer Bedeutung ist. Es freut mich zudem besonders, dass wir so viele Führungspositionen mit langjährigen Mitarbeitern besetzen konnten. Damit zeigen wir eindrucksvoll, welche Entwicklungsmöglichkeiten wir bieten."

Nicht nur im Vertrieb hat Trend Micro neue Stellen geschaffen, sondern auch im technischen Bereich. Nachdem Marc Schiener 2022 die Position des Technical Directors für Deutschland übernommen hatte, ist nun auch sein Nachfolger als Head of Customer Service Management bekannt - es ist Lukas Epping, der seit 2021 im Unternehmen tätig ist.



