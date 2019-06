Es war bereits Trend Micros fünfter "Partner Talk & Tech Day" und auch in Heidelberg würdigte der Security-Hersteller mit den Channel-Awards die herausragenden Leistungen der Reseller und Großhändler.

Vor der feierlichen Preisverleihung tauschten sich Vertreter der Systemhäuser und Distributoren mit den Repräsentanten von Trend Micro ausführlich aus. Sie erörterten die aktuellen Markttrends, lauschten den Vorträgen der erfolgreichen Reseller, die am 4. und 5. Juni 2019 ihre Referenzprojekten mit Endkunden präsentierten, und tauschten dabei ihre Erfahrungen im Security-Bereich aus.

Für die anwesenden Techniker der Trend Micro-Partner hat der Veranstalter einen so gennannten "capture the flag"-Workshop abgehalten, bei dem gemischte Teams Cybercrime-Angriffe simulierte. Ein Team spielte dabei die Roller der bösen Hacker, während das andere Team die Position des angegriffenen Unternehmens einnehmen und sich verteidigen musste.

Am Abend des ersten Tages der Partnerkonferenz zeichnete der japanische IT-Security-Anbieter seine erfolgreichsten Vertriebspartner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aus.

Preisträger aus Deutschland - in fünf Kategorien

Zum seinem besten Distributor hat Trend Micro die die Arrow ECS AG ernannt. Nachdem der VAD bereits 2017 und 2018 diesen Preis für seine Leistungen in Deutschland erhielt, kam 2019 diese Ehrung auch für Arrows Performance in Österreich und in der Schweiz hinzu.

Trend Micros bester Partner in Deutschland wurde die Cancom GmbH, NTT Europe Ltd. freute sich über die Auszeichnung zum "Rising Star 2018 Deutschland" - für eine sich besonders gut entwickelnde Partnerschaft. Als "Best Technical Partner 2018 Deutschland" wurde die Suresecure GmbH geehrt.

Außerdem verlieht Trend Micro 2019 zum ersten Mal den Award "Loyalty Partner 2018 Deutschland". Diese besondere Auszeichnung für langfristige und loyale Zusammenarbeit erhielt die Systemhaus Krick GmbH & Co. KG.

