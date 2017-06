Trend Micro hat Preise an Systemhäuser und Distributoren in insgesamt neun Kategorien vergeben. "Bester Distributor 2016" wurde die Arrow ECS. Bechtle bekam gleich zwei Awards von dem Hersteller überreicht: Die Systemhausgruppe aus Neckarsulm wurde "Bester Partner 2016" in der Kategorie "Small Business Security" und sie erhielt darüber hinaus den von der Trend Micros Technikabteilung vergebenen "Tech Award 2016" als "Best Certified Partner" - den Preis für den am besten zertifizierten Partner.

Arrow, Bechtle, Cancom, Computacenter, Comparex und pco

Im Bereich "User Protection" - hier geht es um die Absicherung des gesamten Unternehmensnetzwerks von stationären PCs bis hin zu den mobilen "end points"; von E-Mail-, über Kollaborations- bis hin zur Web-Sicherheit - und da schnitt bei Comparex am besten ab. Die Leipziger erhielten von Trend Micro bereits zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung als bester "User Protection Partner".

Gleich dreifach wurde Cancom von Trend Micro prämiert: Zum einen wurden die Münchner - genauso wie im Vorjahr - zum besten "Hybrid Cloud Security"-Partner gekürt, zum anderen erhielt die im Juni von Cancom übernommene Antauris AG zwei Preise. Sie bekam von Trend Micro den "Tech Award 2016" als "Best Technical Partner Network Defense" überreicht. Außerdem ging auch der "Marketing Award 2016" als "Success Story Hero" an die Hamburger Cancom-Dependance. Hier überzeugten Trend Micro vor allem die Kundenreferenzen Klinikum Oldenburg sowie Matratzenhersteller Lück.

Computacenter wurde im Bereich Network Defense als "Bester Partner 2016" von Trend Micro ausgezeichnet. pco freute sich über die Auszeichnung zum Rising Star. Die Partnerschaft hat sich 2016 für beide, Trend Micro und pco, zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt.