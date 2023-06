Etwa 120 Vertreter der Vertriebspartner von Trend Micro kamen Ende Juni 2023 nach Münster, um sich von der Führung des Security-Anbieters über die künftige Channel- und Produkt-Strategie informieren zu lassen. Damit waren es deutlich mehr Teilnehmer als bei dem Partner Talk & Tech Day 2022 in Leipzig.

Sowohl Deutschland-Chef Hannes Steiner als auch Europas Channel-Direktorin Christina Decker beschworen die in Münster anwesenden Trend Micro-Partner darau, sich unbedingt zu spezialisieren. "Nur so kann unser Channel die Kunden widerstandsfähiger gegen Cyber-Attacken machen", sagte Steiner im Exklusiv-Interview mit ChannelPartner. Decker stellte die Grundzüge des Anfang Juli 2023 in Kraft tretenden neuen Partnerprogramms für Managed Security Service Provider (MSSP) vor. Außerdem präsentierte Rachel Jin, VP Product Management bei Trend Micro, noch vor dem offiziellen Launch Anfang Juli die Details der neuen Version der hauseigenen XDR Lösung "Trend Vision One", die Teilnehmer hörten den Ausführungen der aus Kalifornien via Video zugeschalteten Managerin gebannt zu.

Wie jedes Jahr, zeichnete der Security-Anbieter auch 2023 seine erfolgreichsten Vertriebspartner in Deutschland aus. Und das sind die Sieger:

Award-Typ Gewinner Bester Distributor 2022 Ingram Micro Rising Star 2022 Reply Spike Bester Managed Service Provider SMB 2022 Merkl IT Bester Enterprise Partner Bechtle Bester Cloud Partner 2022 TecRacer Bester Marketplace Partner 2022 Cancom Bester IT-Security Transformation Partner 2022 SureSecure Bester Consulting Partner 2022 PingUs Bester Managed Security Service Provider PCO Bester Hyperscaler AWS

Beim Abend-Event in der Hafenkäserei zu Münster konnten dann alle Partner ein wenig feiern. Und sie ließen sich ihre gute Laune auch vom Dauerregen nicht vermiesen.

