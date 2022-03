Das Management-Team von Trend Micro Deutschland stellte diese Woche im Rahmen eines virtuellen Channel Kick-Off 2022 Lösungs- und Go-to-Market-Strategien des Herstellers für das Jahr 2022 vor. Im Mittelpunkt standen dabei herstellerspezifisch die Plattformstrategie "Trend Micro One" sowie die in der Branche insgesamt heiß gehandelten Themen Cloud-Security, Extended Detection and Response (XDR) und Managed Services. Wie Trend Micro die sieht und angeht, wollten gut 300 Teilnehmer wissen.

Im Rahmen der Veranstaltung erfolgte auch die feierliche Auszeichnung der erfolgreichsten Partner und Distributoren des Jahres 2021. Um zu gewinnen, mussten Partner großes Engagement und hohe Beratungskompetenz gegenüber Kunden unter Beweis stellen. Awards gab es diesmal in sieben Kategorien - erstmals auch in der Kategorie "Bester IT-Security Transformation Partner". Diese Auszeichnung ging an PCO aus Osnabrück. Trend Micro belohnte damit die in seinen Augen erfolgreiche und konsequente Transformation vom Systemhaus hin zum Service-Anbieter sowie die umfangreiche und ganzheitliche Beratung der Kunden.



Für Westcon nahm Robert Jung, Managing Director Competence Center Security, den Award als Trend Micros bester Distributor 2021 virtuell entgegen - freute sich aber ganz real darüber.

"Es ist für uns nicht selbstverständlich, so zuverlässige und engagierte Partner an unserer Seite zu haben. Wir wissen das sehr zu schätzen und sind überaus stolz, gemeinsam weiterhin einen erfolgreichen Weg zu gehen – trotz der Hürden im letzten Jahr, das noch immer von der weltweiten Pandemie beeinträchtigt war“, betonte Christina Decker, Head of Channel and Alliances bei Trend Micro Deutschland, vor der Award-Verleihung.

Gleich zwei Awards heimste Caroline Kiel, CEO bei PingUs Solutions ein. Die Berliner , waren 2021 nicht nur „Bester Technik-Partner", von Trend Micro, sondern auch „Bester MSP 2021“ des Herstellers.

Cancom ist in der Award-Annahme schon geübt - nicht nur, aber auch als Trend-Micro-Partner. Daniel Graßer, Director Competence Center Security bei Cancom, konnte für 2021 schon zum vierten Mal den Award als bester Partner entgennehmen.

Der Award in der neu geschaffenen Kategorie Bester IT-Security Transformation Partner “ ging rückblickend auf 2021 nach Osnabrück: Christina Decker konnte damit Christian Gäbel, Business Development Manager bei PCO, eine große Freude machen.

Carlos Gouveia, Cybersecurity Engineer bei Atos, nahm für seinen Arbeitgeber den Award „Bester System Integrator 2021“ entgegen.

"Bester Partner 2021" wurde Cancom, dass diese Auszeichnung bereits zum vierten Mal innerhalb von fünf Jahren erringen konnte. Das Unternehmen ist einer der Platin-Partner von Trend Micro in Deutschland und hat sich insbesondere bei der erfolgreichen Umsetzung von Cloud-Security-Service-Projekte hervorgetan und konnte zugleich ein sehr starkes Wachstum beim Geschäft mit Neukunden erreichen.

Die Auszeichnung als "Bester Distributor 2021" von Trend Micro erhielt Westcon. Der VAD wurde damit für tiefgehendes technisches und vertriebliches Know-how sowie die gute Vernetzung über alle Vertriebsbereiche hinweg gelobt.

Gleich zwei Awards sicherte sich PingUs Solutions aus Berlin: Die Auszeichnung als "Bester Technik-Partner 2021" und als "Bester MSP 2021". Den Technik-Award hat sich das Unternehmen insbesondere durch "hochklassigen Professional-Service-Dienstleistungen sowie für die Umsetzung innovativer Service- und Lösungsansätze für seine Kunden", verdient, teilt Trend Micro mit. Aber auch durch sein Software-as-a-Service-Angebot und die maßgebliche Entwicklung im Bereich XDR haben die Berliner den Hersteller überzeugt. Ergebnis: Der Award "Bester MSP 2021".

"Bester Cloud-Partner 2021" ist die TecRacer Group. Trend Micro begründet die Auszeichnung mit dem erfolgreichen Aufbau eines Cloud-Security-Managed-Services auf Basis von Trend Micro Cloud One Workload Security und dem AWS Marketplace. Dass sich der Dienstleister mit Sitz in Hannover mit der Cloud auskennt - insbesondere der von Amazon, hat er bereits mehrfach unter Beweis gestellt und zählte deshalb schon mehrfach in unterschiedlichen Kategorien zu den AWS-Top-Partnern des Jahres in Deutschland - und wurde zuletzt sogar als AWS Consulting Partner of the Year (DACH) ausgezeichnet.

Der Award "Bester System Integrator 2021" ging an Atos. "Gerade in der gemeinsamen Projektarbeit im Bereich der Äußeren Sicherheit gewährleistet dieser starke Partner mit bester Vernetzung und Vertrauen das notwendige, solide Fundament für anhaltenden Geschäftserfolg", so die Laudatio von Trend Micro.

