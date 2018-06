Tricentis, Anbieter einer Continuous-Testing-Plattform, fusioniert mit QASymphony, Anbieter einer Test-Management-Lösung. Nach dem Zusammenschluss wird die neue Firma unter dem Namen Tricentis im Markt auftreten. Sie positioniert sich dann als Plattform für Software-Testing und richtet sich insbesondere an Firmen mit umfangreichen Digitalisierungsprojekten und Softwareentwicklung nach DevOps-Prinzipien. Angeboten wird die Plattform auch über eine Reihe von Partnern.

Bisher ist Tricentis vor allem SAP-Kunden und großen Systemintegratoren ein Begriff beimSAP-Testing. In dem Bereich hatte sich das Unternehmen erst kürzlich durch dieÜbernahme von Q-upverstärkt. Das Unternehmen aus Oberursel ist auf Testdatenmanagement spezialisiert.

"Mit der Akquisition von Q-up erweitern wir unsere Lösung und bieten umfassende, intuitive Möglichkeiten für Tester, GDPR-konforme Testdaten für ihre Tests bereitzustellen - entweder durch produktive Daten, die dauerhaft sicher anonymisiert werden, oder durch synthetische Testdatengenerierung", begründete Wolfgang Platz, Gründer und Chief Strategy Officer von Tricenti, den Schritt in einer Pressemitteilung. Finanzielle Details wurden zu keiner der beiden Übernahmen veröffentlicht.

Mit der Übernahme von QASymphony trägt Tricentis nun der Tatsache Rechnung, dass in großen Firmen oft noch die vor vielen Jahren für die klassischen Ansätze der Softwareentwicklung bereitgestellten Test-Tools verwendet werden. Neue Entwicklungsverfahren - vor allem DevOps - haben nach Ansicht von Dave Keil, QASymphony CEO, jedoch auch die Anforderungen an die Tools verändert. Althergebrachte Technologien hätten darauf nicht reagiert.

Die zunehmende Akzeptanz der DevOps-Prinzipien in Unternehmen führt dazu, dass Testing nicht mehr Teil der Software-Auslieferung ist, sondern ein fester Teil von DevOps. Der Trend zur Automatisierung verstärkt diese Entwicklung noch und schiebt auch die Nachfrage nachautomatisierten Möglichkeiten für das Software-Testingan. Mit Tricentis Tosca erzielen Unternehmen dem Anbieter zufolge bei Tests Automatisierungsraten von mehr als 90 Prozent. Damit sei das für Agile- und DevOps-Prozesse erforderliche, schnelle und kontinuierliche Feedback gewährleistet.

Auch die von QASymphony in den vergangenen Jahren jährlich erreichten dreistellige Zuwachsraten zeigen, dass der Ansatz im Markt gefragt ist und ankommt. Einer Kundenbefragung zufolge liegen die Einsparungen bei Zeit und Aufwand bei über 80 Prozent der befragten Nutzer bei mindesten 20 Prozent.

QASymphony mit Hauptsitz in Atlanta, im US-Bundesstaat Georgia, bringt über 100 Mitarbeiter in die Fusion ein. Das neue Gemeinschaftsunternehmen Tricentis beschäftigt damit dann rund 550 Mitarbeiter. Sandeep Johri wird das Unternehmen als CEO leiten. Dave Keil, der bisherige CEO von QASymphony, übernimmt die Position als COO. Seine neue Gesamtlösung und die Roadmap wird Tricentis im Rahmen der Kundenveranstaltung "Accelerate 2018" Anfang Oktober in Wien vorstellen.

Ottmar Höhenberger, Geschäftsführer, Omninet Solutions

“Die Unternehmen sind mehr und mehr prozessgesteuert. Dazu wird auch die IT in den Vordergrund gedrängt, und das Service-Management wird immer entschiedener zu einem Vehikel für die IT. Agilität und Prozesse schließen sich dabei überhaupt nicht aus. Allerdings werden die Prozesse häufig vergewaltigt. Hier muss man sich pragmatisch und lösungsorientiert mit den Betroffenen abstimmen.“ Martin Landis, Business Unit Manager, USU AG

“In vielen Innovationsprojekten zählt vor allem die Entwicklungsgeschwindigkeit. Schwergewichtige ITIL-Prozesse wie Change- oder Release-Management bremsen da nur – und sind anfangs auch nicht notwendig. Ohnehin geht ja nur eins von zehn Projekten tatsächlich in Produktion. Aber ITSM kann die Entwicklung in agilen Projekten auch beschleunigen, zum Beispiel durch sekundenschnelle, vollautomatisierte Bereitstellung von Cloud-Ressourcen.“ Stefanie Siegmann, Principal Consultant, CA Deutschland

„Das Thema Service-Management verliert bei den Verantwortlichen an Fokus; es gilt als teuer und behäbig. Aber genau das ist der Bereich, wo die IT direkten Anwenderkontakt hat, quasi das Dokumentationswerkzeug, um das sich die gesamte IT rankt. Außerdem braucht man ITSM-Prozesse, um die Freiheit der Agilität in einen strukturierten Unternehmenskontext einzubetten.“ Gerald Haberecker, Head of Sales, Axios Systems

„Speed ist doch eigentlich nur ein Schlagwort. Auch die agilen Projekte bewegen sich idealerweise innerhalb eines bestimmten Grundgerüsts. Und Service-Management ist eine wichtige Schnittstelle, über die Informationen im Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Ohne solche Prozesse funktioniert auch kein Speed. Doch viele Prozesse finden keinen Owner; das ist eines der wirklichen Probleme.“ Steven Handgrätinger, Vorstandsvorsitzender des itSMF

„ITIL ist nicht die eierlegende Wollmilchsau. Aber aus der Best-Practices-Sammlung kann sich jeder das zusammensuchen, was er für den Erfolg benötigt. Zudem hilft sie, einen organisatorischen Unterbau zu schaffen, der sich mit den Werkzeugen aus dem ITSM-Portfolio ergänzen lässt. Das ist aus meiner Sicht die einzige Chance, die digitale Transformation zu meistern.“

In deren Vorfeld findet auch die Partnerveranstaltung von Tricentisstatt. Neben Technologiepartnern wie Salesforce und SAP pflegt Tricentis auch eine Reihe von Partnerschaften zu spezialisierten Unternehmen im Software-Bereich. Dazu zählen als globale Partner Accenture, Infosys und Wipro. Als Premium-Partner und Partner für die Tosca-Plattform sind neben HCL , Tata, Tech Mahindra und NTT Data auch Unternehmen wie Akros und Infometis in der Schweiz, Qualysoft und HC Solution in Österreich sowie metafinanz und LK Test Solutions in Deutschland an Bord.