Im Finder und in manchen Anwendungen gibt es mehr Befehle, als normalerweise im Menü aufgelistet sind. Um diese zusätzlichen Optionen zu sehen, hält man die Wahltaste (alt) gedrückt, wenn das Menü geöffnet ist. Dann blenden sich die Alternativen ein und man kann sie auswählen. Das ist in der Regel einfacher, als sich die zusätzlichen Tastenkürzel zu merken. So lässt sich beispielsweise im Finder mit gedrückter Wahltaste eine Datei sofort löschen, anstatt sie zuerst in den Papierkorb zu legen. Oder man wechselt mit der Wahltaste vom Befehl „Öffnen mit“ zu „Immer öffnen mit“ um festzulegen, dass alle mit dem Dateiformat der markierten Datei übereinstimmenden Dateien immer mit einem bestimmten Programm geöffnet werden sollen, wenn man diese doppelklickt. Nützlich ist die Wahltaste auch im Menü „Bearbeiten“. Hat man im Finder Dateien kopiert, kann man sie mit Hilfe der gedrückten Wahltaste an einen anderen Ort bewegen, denn der Befehl „Einsetzen“ ändert sich dann zu „hierher bewegen“. Und im Menü „Darstellung“ wechselt man mit der Wahltaste von „Ausrichten nach“ zu „Sortieren nach“, um Objekte in einem Fenster unterschiedlich anzuordnen.

In Anwendungen wie Pages oder Numbers bekommt man über die Wahltaste den alten Befehl „Sichern unter“ zurück, der dann die Option „Duplizieren“ ersetzt“. Hat man in Pages über die Voreinstellungen das Einblenden der Vorlagenauswahl beim Erstellen von neuen Dokumenten deaktiviert, kann man diese mit Hilfe der Wahltaste bei Bedarf trotzdem öffnen (Neu aus einer Vorlage). Nützlich ist auch der Unterschied zwischen „Ausblenden“ (Befehlstaste-H) und „Andere ausblenden“ (Wahl-Befehlstaste-H) in einer Anwendung. Mit dem ersten Befehl blendet man die Fenster der aktiven Anwendung aus, mit dem zweiten alle anderen Fenster. Hier ändert sich aber der Befehl im Menü nicht, beide Optionen sind immer verfügbar.

Auch die Symbole auf der rechten Seite der Menüleiste reagieren häufig auf die Wahltaste. Man muss sie aber drücken, bevor man das jeweilige Menü öffnet, um die Alternativen zu sehen. So bekommt man im WLAN-Menü mit gedrückter Wahltaste ausführliche Informationen über das momentan gewählte drahtlose Netz angezeigt anstatt nur die Liste der verfügbaren Netze. Auch für die nicht-aktiven Netze werden Informationen eingeblendet, wenn man den Mauszeiger über einen Namen bewegt. Im Bluetooth-Menü lässt sich bei gedrückter Wahltaste ein Diagnosebericht erstellen, und klickt man das Symbol für die Mitteilungen ganz rechts mit gedrückter Wahltaste an, wird „Nicht stören“ aktiviert. Ein nochmaliger Klick mit gedrückter Wahltaste reaktiviert die Mitteilungen wieder. (Macwelt)