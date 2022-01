Beim Zubehöranbieter Trust aus dem niederländischen Dordrecht bei Rotterdam hat man sich den Ausbau des B2B-Geschäfts auf die Fahnen geschrieben. Neben den Aktivitäten im Endkundensegment über den Einzelhandel haben sich die Niederländer mit spezialisierten Vertriebs- und Marketing-Teams und exklusiven Produkten dem Geschäftskundensegment angenommen.

Nach eigenen Angaben hat die Vertriebsschiene über Distributoren, KMU-Resellern und Corporate VARs zu einen "signifikanten Wachstum" geführt. Nun soll mit dem portalbasierten Partnerprogramm "Elevate" die B2B-Händlerschaft noch besser unterstützt werden.

Das Programm richtet sich an alle Reseller, die bereits Trust-Produkte vertreiben, aber auch an Newcomer. Neben Marketingmaterial für Produkte und Kampagnen wie Bilder, Logos, Datenblätter, Videos und CE-Dokumente sollen Händler auf finanzielle Vorteile haben. Dazu hat Trust je nach Zielerreichung die Partnerstufen "autorisiert", "Silber" und "Gold" eingerichtet.

Sonderaktionen und Boni

Die Unterstützungsmaßnahmen orientieren sich so an der jeweiligen Partnerstufe, vom persönlichen Ansprechpartner über Sonderkonditionen und Incentives bis zu Einladungen zu Management-Meetings. Zudem hat der Zubehörspezialist den wachsenden Videokonferenzmarkt im Visier und zertifiziert Partner zum "Trust VC Specialist".

Claudia Hösen, Head of B2B bei Trust Deutschland, will so Partner "auf allen Ebenen" unterstützen und Unternehmen beim Wachstum helfen: "Mit Elevate investieren wir in unsere Partnerschaften mit attraktiven Bonusprogrammen und gemeinsamen Geschäftsplänen. Alle Einkäufe werden jedoch weiterhin über unsere autorisierten Vertriebspartner getätigt", präzisiert die B2B-Chefin.

Neben weiteren Vorteilen wie Sonderaktionen und Boni bekommen die im Partnerprogramm organisierten Reseller auch vorab Informationen zu neuen Produkten und können über Registrierungsprozess spezielle Angebotspreise anfordern. Für Gold-Partner besteht zudem die Möglichkeit, sich im hauseigenen Partner-Locator zu präsentieren. Weitere Inforamtionen hält Trust unter https://elevate.trust.com/ bereit.

