Trust International B.V. hat die Vaiya mit Blick auf Präzision, Komfort und Nachhaltigkeit entwickelt, erklärt der Hersteller und sei so die ideale Tastatur für die Arbeit in verschiedenen Systemumgebungen. Die Multitasking-Tastatur kann per 2,4-GHz-USB-Empfänger und drei Bluetooth-Kanälen mit bis zu vier Geräten verbunden werden und zwischen ihnen per Tastendruck wechseln.

Vierfache Konnektivität

Mit Vaiya könne so eine schnelle und zuverlässige Verbindung zu Desktops, Laptops, Tablets und mehr hergestellt werden. Kompatibel ist diese Mehrgeräte-Tastatur mit Windows, Apple-Systemen, Android und Chrome OS. 12 Multimedia-Tasten und eine spezielle Taste für KI-Assistenten wie Siri, Copilot und Bixby ermöglichen eine einfache Navigation und effizientes Multitasking.

Mit Scherentasten für reibungsloses, präzises und flaches Tippen und komplettem Layout soll größtmöglicher Komfort für alltägliche Aufgaben erreicht werden. Der eingebaute Akku verspricht bis zu sechs Monate Nonstop-Betrieb pro Ladung und ununterbrochene Produktivität, da die Vaiya auch während des Aufladens weiter genutzt werden kann. Nicht zuletzt wurde die Tastatur mit bis zu 55 Prozent recycelten Kunststoff zur Schonung der Umwelt sowie unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit auf Haltbarkeit und Leistung entwickelt.

Preis und Verfügbarkeit

Die kabellose Multi-Device-Tastatur Vaiya aus dem Hause Trust ist ab sofort zum Preis von 39,99 Euro - unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer - erhältlich.