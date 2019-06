TrustArc, das führende Datenschutz-Compliance-Unternehmen, hat eine neue Lösung namens Privacy Profile angekündigt, die bei der Ermittlung von Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen behilflich ist. Als Teil der TrustArc-Plattform hilft diese leistungsstarke Lösung Unternehmen eine Vielzahl von Vorschriften einzuhalten.

Die Landschaft für Datenschutzregulierungen hat sich in den letzten Jahren drastisch verändert. Gute Beispiele dafür sind die über 50 Gesetze und Vorschriften weltweit die allein in den letzten 12 Monaten eingeführt wurden - wahre Impulsgeber wie die EU-DSGVO und der California Consumer Privacy Act (CCPA) mit eingeschlossen. Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, um die neuen Anforderungen zu erfüllen, aber viele sind sich nicht darüber im Klaren welche Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen für sie geltend sind. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage unter US-Unternehmen ergab, dass 88% der Befragten externe Hilfe benötigen, um schon allein die CCPA-Anforderungen zu verstehen.

Chris Babel, CEO von TrustArc, kommentierte: ,,Privacy Profile ist ein großartiges Beispiel für die intelligente Automatisierung, nach der die Datenschutzverantwortlichen gesucht haben. Die neueste Erweiterung der TrustArc-Plattform unterstützt unsere Vision komplexe Datenschutzverwaltungsprozesse mit leistungsstarker und anwenderfreundlicher Technologie zu vereinfachen, welche auf bewährte Methoden basiert und bereits bei Tausenden von Kundenprojekten zum Einsatz kommt.

Intelligenz und Automatisierung stärken die TrustArc Plattform

Privacy Profile gibt Unternehmen eine durchführbare Anleitung, die der Einhaltung von Verordnungen dient und auf eine automatisierte Analyse von Schlüsselinformationen über ein Unternehmen basiert. Dies beinhaltet den Standort von Kunden und Angestellten, sowie weitere, relevante Details über das Unternehmen. Die neue Lösung ist Teil der Intelligence Engine welche zur TrustArc Plattform gehört und verwaltet eine breite Palette an Datenschutzanforderungen, einschließlich Dateninventarisierung/Mapping, Risikoüberwachung (DSFA, Anbieter), Tracker-Überwachung, Cookie-Zustimmung, individuelle Rechte/SAR und vieles mehr.

Das bietet Privacy Profile

Eine auf TrustArcs eigenen Applicability Algorithm basierende automatisierte Analyse für alle zutreffenden Gesetze.

Zutreffende Rechte werden in einem Bericht zusammengefasst und eine nahtlose Integration mit dem TrustArc Assessment Manager leitet eine Datenschutzprüfungen ein.

Laufende Compliance-Analysen und Updates, sobald neue Gesetze eingeführt und dem System hinzugefügt werden

Über TrustArc

Seit über zwei Jahrzehnten ist TrustArc führend im Datenschutz und der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen. Das Unternehmen bietet eine unübertroffene Kombination aus innovativer Technologie, Expertenberatung und TRUSTe-Zertifizierungslösungen, die zusammen alle Phasen des Datenschutz-Programm-Managements abdecken. Die TrustArc-Plattform kann auf acht Jahre Betriebserfahrung in einer Vielzahl von Branchen und Kundenanwendungsfällen zurückblicken und ist durch einen umfassenden Service, tief gehendes Datenschutz-Know-how und bewährte Methoden, die durch Tausende von Kundenprojekten kontinuierlich verbessert wurden, gestärkt. Mit Hauptsitz in San Francisco und unterstützt von einem globalen Team in Nord- und Südamerika, Europa und Asien, hilft TrustArc seine Kunden weltweit dabei Compliance zu demonstrieren, Risiken zu minimieren und Vertrauen aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie auf der TrustArc Webseite. (dpa/sa)

