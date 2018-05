"Die digitale Transformation ist kein Schlagwort mehr, sondern Realität und sie erfordert Sicherheitslösungen, die diesen Transformationsprozess unterstützen", sagt Marc Vanmaele, CEO bei TrustBuilder. Das Unternehmen, das im vergangenen Dezember aus dem Systemintegrator SecurIT hervorgegangen ist, hat sich auf die Weiterentwicklung und Vermarktung der IAM-Lösung TrustBuilder Identity Hub spezialisiert. IAM ist die Abkürzung für Identity und Access Management (IAM).

TrustBuilder Identity Hub bietet nach Angaben des Herstellers "einen Richtlinien-basierten Ansatz, um das Verhalten der IAM-Plattform schnell und einfach anpassen und Änderungen Rechnung tragen zu können". Diese Daten verarbeite das System ohne eine statische Zugriffskontrolle zur Laufzeit. Der Identity Hub könne dabei auch als Verbindung zwischen modernen Cloud-Umgebungen und bestehenden Legacy-Architekturen eingesetzt werden.

Vertrieb und Vermarktung sollen nun vorangetrieben werden. Dazu will sich TrustBuilder vom 15. bis 18. Mai auf der European Identity & Cloud Conference in München mit einem eigenen Stand (W5) präsentieren. Außerdem kümmern sich erfahrene Kräfte wie Jan van Leuven als Vice President Global Sales und Markus Klier als Sales Director DACH um den Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Interessierte Channel-Partner finden im Partnerprogramm von TrustBuilder weitere Informationen.

