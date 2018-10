Lancom Systems will die Einstiegshürde für Händler senken, die noch keine Praxiserfahrung mit seinen Enterprise Switches haben. Dazu hat der Hersteller eine Try & Buy-Aktion für Fully Managed Gigabit Switches der 2328er-Enterprise-Serie gestartet. Sie endet am 31. Dezember 2018.

Bis dahin können Fachhändler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die Switches 60 Tage in ihrem Netzwerk testen. Überzeugen die Funktionen nicht, nimmt Lancom die Geräte wieder zurück. Zu jedem Switch wird kostenlos eine Jahreslizenz für die Lancom Management Cloud mitgeliefert. Wer zwei Geräte bestellt, erhält ein Direct Attached Cabel (DAC) mit 10 GBit/s zur direkten Vernetzung kostenlos mitgeliefert. Das Kabel im Wert von 109 Euro (netto) dürfen Händler selbst dann behalten, wenn sie die Switches zurückgeben.

Lancom bietet seit 2016 Switches an. Sie sind Teil der Strategie, komplette, aus der Ferne verwaltbare Netzwerke anzubieten. Die Serie GS-2328 richtet sich an Unternehmen mit mittelgroßen und großen Netzen und hohen Ansprüchen an Performance, Management und Funktionsumfang. Die Geräte erreichen laut Hersteller einen Datendurchsatz von bis zu 128 GBit/s. Mit einer PoE-Gesamtleistung von 370 Watt eigenen sie sich gut für die Vernetzung und Stromversorgung von WLAN Access Points, IP-Kameras und IP-Telefonen. Pro Switch lassen sich 24 dieser Clients mit Strom versorgen.

Details zum Switch-Portfolio von Lancom sowie zu Teilnahmebedingungen und Anmeldemöglichkeiten finden Fachhändler auf der Aktions-Website von Lancom. Ausgeliefert werden die Geräte über die bekannten Distributoren.

Informationen zur Aktion bekommen Lancom-Partner auch auf der derzeit laufenden Herbst-Roadshow des Herstellers. Die Tour durch insgesamt zwölf Städte endet am 22. November 2018 in Hannover. Weitere Stationen sind Stuttgart (6.11.), Frankfurt am Main (8.11.) und Berlin (20.11.).

