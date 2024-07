Cato Networks ernennt Tuncay Eren zum Area Vice President (AVP) für die Regionen Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) sowie Eastern Europe. Eren berichtet an Luca Simonelli, Vice President of Sales EMEA bei Cato Networks. Eren kommt von Talon Cyber Security, das im Dezember 2023 von Palo Alto Networks übernommen wurde. Frühere Stationen waren in Führungspositionen bei Beyond Identity, Crowdstrike, Tanium, Perfect Mobile und F5.

Ausgangsbasis: Umsatzwachstum von 59 Prozent

"Cato Networks hat in den letzten Jahren eine rasante Erfolgsgeschichte geschrieben und ist Marktführer in der Kategorie SASE", zeigt sich Eren von seinem neuen Arbeitgeber begeistert. Dies spiegele sich auch in den Geschäftsergebnissen des vergangenen Jahres wider. Da konnte ein Umsatzwachstum von 59 Prozent erreicht und Neukunden wie Vitesco, Häfele, Komax in der Schweiz sowie das TAG Heuer Formula E Team gewonnen werden. Außerdem schloss Cato Networks weitere Partnerschaften "mit überregional führenden Systemintegratoren, Dienstleistern und Managed Service Providern."

"Die starke regionale Expertise und Erfolgsbilanz von Tuncay Eren machen ihn gerade jetzt zu einer wertvollen Bereicherung des Cato-Teams", erklärt Luca Simonelli, VP of Sales EMEA. "Die DACH-Region, und insbesondere Deutschland, zählt zu den wichtigsten Märkten in EMEA und ist eine der Regionen, in die wir gerade verstärkt investieren." Es sei deshalb ein "idealer Zeitpunkt", um das Team mit Tuncay Eren strategisch zu erweitern und die "enorm wachsende Kundenbasis" besser bedienen zu können.

Managed-SASE-Angebot für Partner

Im Juni hatte Cato die MSASE Partner-Plattform vorgestellt. Das war ein weiterer, wichtiger Schritt auf die Partner zu. Sie haben damit die Möglichkeit, "Managed Services zügig bereitzustellen und sofort davon zu profitieren." Außerdem verspricht Cato Partner mit MSASE "Einblick, Kontrolle und Wissen auf Herstellerebene". Das helfe, stark differenzierte Managed SASE Services effizient anbieten zu können.