Die Gamer-Kreisen bekannte Marke Roccat wird vom Eigentümer Turtle Beach "in den Ruhestand" geschickt. Dies schreibt das Turtle-Beach-Team in einer Mail an die "Roccat-Fans".

Turtle Beach, ursprünglich Audiospezialist aus dem kalifornischen San Diego, hatte den deutschen Zubehörhersteller Roccat 2019 für 19,2 Millionen Dollar gekauft.

Man wolle die Produktfamilie von Turtle Beach für Konsole, PC und Simulation "stärker miteinander verknüpfen" und eine Reihe von Produkten schaffen, die "für Gamer am wichtigsten sind", schreibt Turtle Beach.

Die Produktlinien Vulcan, Kone, Burst und Sense werden unter dem Turtle-Beach-Logo weitergeführt und ergänzen so die Modellreihen Stealth, Recon und VelocityOne. Das Bekenntnis zu PC-Gaming-Zubehör sei "so stark wie eh und je", heißt es in der E-Mail an die Fans. "Wir haben einige bahnbrechende neue Produkte mit Roccat-DNA, die in diesem Frühjahr auf den Markt kommen, sowie Turtle-Beach-gebrandete Versionen beliebter Roccat-Produkte, die neu eingeführt werden", verspicht Turtle Beach.

Swarm funktioniert weiter

Die Roccat-Webseite wurde bereits abgeschaltet. Unter www.roccat.de kommt man auf den Online-Shop von Turtle Beach. "Wir waren der Meinung, dass Zeit und Ressourcen am besten damit verbracht werden, sich auf eine einzige Marke zu konzentrieren und eine Reihe von Produkten zu entwickeln, die für Gamer am wichtigsten sind", heißt es in einer FAQ zur Roccat-Aufgabe.

Der Support wird künftig vom Turtle-Beach-Team erbracht. Die Support-Seiten im Netz wurden zusammengelegt. Das Roccat-Treiber-System "Swarm" soll weiterhin funktionieren. Turtel Beach hat zudem "eine komplett neue Swarm II" entwickelt, die im Frühjahr 2024 für neue Turtle-Beach-PC-Produkte sowie für ausgewählte Roccat-Produkte eingeführt werden soll.

