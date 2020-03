Nach MWC und Cloudfest war die oft als "CeBIT-Nachfolger" bezeichnete Twenty2X eine der ersten größeren Veranstaltungen, die wegen der Ausbreitung des Coronavirus verschoben wurden. Ursprünglich war sie zur klassischen "CeBIT-Zeit" von 17. bis 19. März in Hannover geplant. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus wurde sie dann jedoch auf Ende Juni verschoben. Nun teilen die Veranstalter mit, dass auch dieser Termin aufgrund der Coronakrise nicht gehalten werden kann.

Mehr zum Thema: Coronavirus trifft zahlreiche Messen

"In diesem Jahr wird es keine Premiere der Twenty2X, B2B-Veranstaltung für IT-Entscheider kleiner und mittlerer Unternehmen aus der DACH-Region, geben", teilten die Veranstalter am 26. März mit. Sie begründen das mit umfassenden Reise- und Einreisebeschränkungen, Kontaktverboten und Ausgangssperren. Sie machten "die Planung und Umsetzung der Twenty2X für Veranstalter, Aussteller und Besucher unmöglich. "Zudem lässt sich nicht vorhersagen, wie lange diese Maßnahmen andauern, da sich die Experten einig sind, dass die Ausbreitung des Coronavirus auch in den Sommermonaten das beherrschende Thema bleiben wird", so die Messeausrichter weiter.

"In Krisenzeiten sind ein hohes Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und pragmatisches Handeln gefragt. Als weltweiter Marktplatz übernehmen wir genau jetzt diese Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern, allen nationalen und internationalen Kunden und Partnern, der Stadt Hannover sowie dem Land Niedersachsen und werden die Twenty2x nicht wie geplant Mitte Juni 2020 durchführen können", so Andreas Gruchow, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Messe. Gleichzeitig wurde angekündigt, dass die Premiere der Twenty2X nun 2021 vom 9. bis 11. März auf dem Messegelände in Hannover stattfinden soll.