Nach der Absage des MWC 2020 und der Streichung des Cloudfest 2020 war die oft als "CeBIT-Nachfolger" bezeichnete Twenty2X eine der ersten größeren Veranstaltungen, die wegen der Ausbreitung des Coronavirus verschoben wurden. Ursprünglich war sie zur klassischen "CeBIT-Zeit" von 17. bis 19. März in Hannover geplant. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus wurde sie dann jedoch auf Ende Juni verschoben. Nun teilen die Veranstalter mit, dass auch dieser Termin aufgrund der Coronakrise nicht gehalten werden kann.

"In diesem Jahr wird es keine Premiere der Twenty2X, B2B-Veranstaltung für IT-Entscheider kleiner und mittlerer Unternehmen aus der DACH-Region, geben", teilten die Veranstalter am 26. März mit. Sie begründen das mit umfassenden Reise- und Einreisebeschränkungen, Kontaktverboten und Ausgangssperren. Sie machten "die Planung und Umsetzung der Twenty2X für Veranstalter, Aussteller und Besucher unmöglich. "Zudem lässt sich nicht vorhersagen, wie lange diese Maßnahmen andauern, da sich die Experten einig sind, dass die Ausbreitung des Coronavirus auch in den Sommermonaten das beherrschende Thema bleiben wird", so die Messeausrichter weiter.



Ein Vierteljahrhundert ChannelPartner auf einem Bild: Die aktuelle Redaktionsmannschaft Ronald Wiltscheck (1. V.l.), Peter Marwan (2. v.l.) und Armin Weiler (2. v.r.) mit Gründervätern und Gründermutter Bernhard Rose (3. v.l.), Ulf Froitzheim (4. v.l.) und Claudia Petrik (3. v.r.) sowie dem langjährigen ChannelPartner-Chefredakteur Christian Meyer.

Das Varieté-Theater GOP in München bietet die perfekte Kulisse für die feierliche Verleihung der Channel Excellence Awards.

Florian Häußler von Wortmann hat gleich zwei Mal abgesahnt: als Hersteller von Desktop-PCs und als Deutschlands bester Vollsortimenter.

Sehr zur Freude von HP-Vertriebschefin Susanne Kummetz wandert der Award für Mobile Clients nach Böblingen.

Armin Weiler (ChannelPartner) gratuliert Michael Vorberger (Samsung) zum Award in der Kategorie Monitore.

Der Channel hat Brother zum besten Druckerhersteller gewählt. Sascha Bick nimmt den Preis entgegen.

Veeam hat zum ersten Mal den Channel Excellence Award für sich beanspruchen können: Deutschlands Channel-Chef Sebastian Lacour kann zurecht stolz darauf sein.

Die lange Siegesserie von Kaspersky ging 2020 zu Ende (Platz 3), Sven Janssen vom Gewinner Sophos übernahm die Führung im Security-Channel.

Uli Seibold durfte gleich in vier Kategorien einen Channel Excellence Award nach Hause nehmen: Storage, Netzwerke, Server und Hyperconverged Systems - das gabs noch nie in der 22-jährigen Historie dieser Awards!

Alexander Krüger, Sabrina Gottwald und robin Wittland nahmen stellvertretend für Gregor Bieler den Channel Excellence Award in der Kategorie "Cloud Solutions" für Microsoft entgegen.

Starface-Chef Florian Buzin posiert hier mit ChannelPartner-Redakteur Peter Marwan. Kein Feld war so hart umkämpft wie das für UCC/IP-Telefonie. Zwar kamen nur fünf Anbieter ins Ranking, doch es hätten gut und gerne drei Mal so viele sein können.

Nadja Lauchstädt von Komsa kann sich über den Award für den besten TK-Distributor freuen.

Marc Fischer von Ebertlang dankte bei der Preisverleihung zum channelfreundlichsten Value-Add-Distributor seinem gesamten Team für die hervorragende Arbeit im vergangenen Jahr.

Bytec konnte sich die Krone im Bereich "Spezialdistribution" schnappen, da hatten Carolin Leßmeister und Andre Kröger viel Grund zur Freude.

Nach einjähriger Auszeit hat sich Also von Tech Data den Spitzenplatz unter den Broadlinern zurückgeholt. Rico Herrmann, Regional Lead CoC Data Center Germany, erläutert, wie Also das gelungen ist.

Zur Feier des Tages wurde im GOP festlich eingedeckt.

Amanuel Dag (Context) mit Michael Sadranowski (AVM) und Howard Davies (Context).

Hans-Joachim Soldan und Patrick Bischoff (Canon) haben ihr Sponsorenlogo auf der Fotowand entdeckt.

Die Moderatorin Viola Weiss mit CP-Chefredakteur Ronald Wiltscheck

Heinz Höreth (HJG) mit Stefan Hügel (IDG) und Peter Marwan (ChannelPartner).

Christian Rannetshauser und Rosmarie Wieland von Allied Telesis.

Roland Känig (Bechtle) mit Carsten Böckelmann (Trend Micro)

Thomas Drexler, Nicole Haas und Dominic Möhrmann vom Channel-Excellence-Award-Hauptsponsor Grenke haben mit ihrem Engagement einen wesentlichen Anteil am Erfolg der Gala geleistet.

Dirk Henniges (Compass), Armin Weiler (ChannelPartner) und Volker Mitlacher (Systeam) gratulieren Susanne Kummetz (HP) zum einem Channel Excellence Award und drei weiteren Auszeichnungen zum „Preferred Vendor“.

Die Artistin ist so flexibel wie Systemhäuser, die heutzutage im Channel erfolgreich sind.

Frank Strixner (Strixner & Partner) und Jürgen Krüger (Kodak Alaris) kennen sich noch aus alten Kyocera-Tagen.

Oliver Reiter (Systeam), Catherine Garnier (Kodak Alaris), Stefanie Mitlacher (Systeam) und Tobias Witt (Wortmann Solutions) bringen Glamour ins Varieté.

Ein Gläschen Sekt für die erfolgreichen Gewinner der Channel Excellence Awards.

Moderatorin Viola Weiß und ChannelPartner-Chefredakteur Ronald Wiltscheck können sich über eine gelungene Bühnenperformance freuen.

Marie-Christine Pygott (Context), Rüdiger Knoop (Lenovo), Markus Hollerbaum (Siewert & Kau), Amanuel Dag, Mette Tripp und Howard Davies (alle Context) haben sich nach der Show ein Plätzchen an der Bar gesucht.

Bianca Kasper (Tech Data) und Regina Böckle (IDG)

Hochkarätige Show-Einlagen bringen das Publikum zum Staunen

Thomas Peter (Reiner SCT) mit Saskia van der Kraaij (ChannelPartner).

Kathrin Bulla mit Sven Holleman (ENO Telecom)

Nils Becker-Birck (LG), Theo Reinerth und Sascha Bick (beide Brother) und Eckhart Traber (Lancom) demonstrieren, dass man auch nach Jahren im Channel eine weiße Weste bewahren kann.

Rudi Aunkofer (iSCM) mit Ralf Koenzen (Lancom)

Nicht nur bei der Unterhaltung sondern auch kulinarisch sind im GOP Profis am Werk.

Maria Kornhoff (iTeam) und Maik Wetzel (Eset) fühlen sich im GOP-Varieté-Theater sichtlich wohl.

Christian Pirch (Cyberpower) und Marco Kuhn (BB-Net) müssen sich keine Gedanken darüber machen, ob sie denn einen Haarföhn eingepackt haben.

Nach den Awards geht mit DJ-Unterstützung die Party erst richtig los.

Sven Buchheim (Bluechip) mit Marc Müller (VMWare) und Marcus Hammann (Katun).

Thomas Jank (ChannelPartner) erklärt dem Eidgenossen Urs Prantl (Evolutionplan), dass sein Heimatort Weßling von München aus gesehen schon halb in der Schweiz liegt.

Thomas Groß (Ingram Micro) und Nicola Knop (Cisco).

Uli Kübler (Cisco) mit dem Vertiv-Team Katja Neumann, Joachim Fischer und Ismayil Basusta.

Maximilian Arnreiter (rechts, Dell EMC) lässt sich von Joe Turner und Mathias Knöfel (beide Context) die Feinheiten der Channel-Marktforschung erklären.

Rudi Aunkofer (iSCM) freut sich mit Michael Vorberger (Samsung) über den Monitor-Award für Samsung.

Werner Schwarz (Cancom) und Alexander Maier (Ingram Micro) starten mit Award-Gala motiviert ins neue Channel-Jahr.

Martin Böker (Veritas) mit seinen ex-Samsung-Kollegen Burkhard von Pozniak und Michael Vorberger.

Über 200 Vertreter von Herstellern, aus der Distribution und der Systemhausszene ließen es sich im GOP Varietè-Theater in München gut gehen.

Immer wieder erkundigten sich die Teilnahmer nach dem Leistungsportfolio von Grenke.

Nur noch wenige Minuten bis zur Preisverleihung - die Spannung steigt!

CONTEXT-Gründer und CEO Howard Davies im Interview mit CP-Chefredakeur Ronald Wiltscheck.

Das IDG-Team bedankt sich herzlich bei dem Marktforschungspartner CONTEXT, dem Platin-Sponsor Grenke, den Table Captains Brother, Busymouse, HPE, Samsung und Sophos sowie bei den Fotowand-Partnern Acmeo, AVM, BullGuard, Bytec, Canon, Cherry, CyberPower, EGS, Eno, Eset, Nuance, Starface und Tech Data und allen anderen Teilnehmern für ihre Zeit und ihr Engagement.

"In Krisenzeiten sind ein hohes Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und pragmatisches Handeln gefragt. Als weltweiter Marktplatz übernehmen wir genau jetzt diese Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern, allen nationalen und internationalen Kunden und Partnern, der Stadt Hannover sowie dem Land Niedersachsen und werden die Twenty2X nicht wie geplant Mitte Juni 2020 durchführen können", so Andreas Gruchow, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Messe. Gleichzeitig wurde angekündigt, dass die Premiere der Twenty2X nun 2021 vom 9. bis 11. März auf dem Messegelände in Hannover stattfinden soll.

Auch andere IT-Veranstaltungen verschoben oder abgesagt

Noch offen ist, ob die auf den Zeitraum von 13. bis 17. Juli 2020 verschobene Hannover Messe nun am neuen Termin stattfinden kann. Andere IT-Großveranstaltungen im Frühjahr waren aufgrund der sich entwickelnden Pandemie ebenfalls abgesagt oder verschoben worden. Die in München geplante E-Commerce-Messe Internet World Expo 2020 wurde verschoben. Der Nachfolgetermin steht aktuell noch nicht fest. Auch die von HP für 24. bis 26. März im kalifornischen Anaheim geplante, weltweite Partnerkonferenz "Reinvent 2020" wurde auf einen noch nicht genannten Termin im Frühherbst verschoben.

Virtuelle Partnerveranstaltungen als Alternative

Das Cloudfest fiel sofort komplett aus, es soll 2021 wieder im Europapark Rust stattfinden. Der Bitkom hatte seine für 1. und 2. April 2020 geplanten Veranstaltungen hub.berlin und den begleitenden Big-Data.AI Summit direkt ins nächste Jahr verlegt. Als neuer Termin wurde der 28. und 29. April 2021 in Berlin anberaumt.

Distributor Also musste seine Hausmesse CTV in Dortmund ebenfalls absagen. Er will sie nun aber am 27. März virtuell nachholen. Dazu hat das Unternehmen in kurzer Zeit ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Ebenfalls auf ein virtuelles Event ausgewichen ist Westcon-Comstor. Die ursprünglich für 22.4. in Frankfurt am Main anberaumte Partnerveranstaltung findet nicht statt. Stattdessen informiert der VAD den ITK-Channel nun am 22. April 2020 im Rahmen einer halbtägigen Webkonferenz über die wichtigsten Entwicklungen. Auch Security-Anbieter Sophos hat seine bereits laufende Partner-Roadshow abgebrochen und weicht auf ein Online-Format aus.