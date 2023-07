Der taiwanische Hersteller TXOne Networks Inc. mit Europa-Niederlassung in Eindhoven, vertreibt sein umfangreiches Portfolio zur Absicherung kritischer OT(Operational Technology)-Systeme in der DACH-Region ab sofort über die Infinigate Group. Der schweizerische VAD, spezialisiert auf Cybersecurity, Networks und Cloud, kann damit sämtliche Produkte und Lösungen von TXOne in Deutschland über Nuvias und in Österreich und der Schweiz über die Infinigate-Häuser verkaufen.

Sicherheit für Industriesteuerungen

Gemeinsam wollen Infinigate und TXOne den Channel in der DACH-Region ausbauen und vor Ort hochwertige Services für Reseller und Endkunden bereitstellen. Ziel sei es, für alle Arten von OT-Systemen maximale Sicherheit zu bieten, Cybersecurity-Risiken zu minimieren und die Geschäftskontinuität der Unternehmenskunden zu gewährleisten.

"TXOne hat bereits einen Distributionsvertrag mit Infinigate für die skandinavischen Länder und die Niederlande", so Klaus Stolper, Regional Director für DACH bei TXOne Networks. "Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit nun ausweiten. So sind wir jetzt in der Lage, unseren Kunden eine One-Stop-Lösung zu bieten, damit sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können, während wir ihre OT-Anlagen zuverlässig absichern. TXOne Networks Europe prüft auch die Ausweitung der Zusammenarbeit mit der Infinigate Group für ganz Europa."

"Das gemeinsame Ziel von TXOne und Infinigate besteht darin, den Channel dabei zu unterstützen, OT-Systeme in der DACH-Region sicherer zu machen", sagt Christina Krauß, Channel Manager DACH bei TXOne Networks. "Dafür werden wir die Partnerschaft in größerem Umfang ausbauen, sodass in Zukunft noch mehr gemeinsame Kunden davon profitieren werden."

"Der Schwerpunkt der Infinigate Group liegt in Zukunft auf der Beschleunigung der Digitalisierung und der Erweiterung des Portfolios von Cybersecurity-Lösungen, indem neue Hersteller hinzugenommen und das bestehende Portfolio geografisch erweitert wird, um so ein umfassendes Angebot zu schaffen", erklärt Andreas Bechtold, President Europe der Infinigate Group. "Infinigate bietet Resellern als erster Distributor für TXOnes OT Cybersecurity-Lösungen in der DACH-Region einen Vorsprung vor Mitbewerbern."

