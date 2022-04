Canonical hatte im Oktober 2021 den Codenamen der nächsten Ubuntuversion verraten. Ubuntu 22.04 heißt demnach „Jammy Jellyfish“. Ubuntu 22.04 ist zudem die erste Ubuntu-Version, die das neue Ubuntu-Logo verwendet. Mehr zum neuen Logo und wie es aussieht, lesen Sie in Ubuntu Linux hat ein neues Logo.



Ubuntu 22.04 ist endlich wieder eine LTS-Variante, bekommt also standardmäßig fünf Jahre Support. Gegen Bezahlung sind es sogar zehn Jahre Support (Extended Maintenance Release, ESM). Professionelle Anwender haben damit also für viele Jahre Planungssicherheit und müssen nicht kurzfristig auf eine neue Ubuntu-Version wechseln.

Der "Feature Freeze" war am 24.2.2022. Seit diesem Datum kamen keine neuen Funktionen mehr hinzu. Seit dem 17.3. gab es zudem keine Änderungen mehr an der Bedienoberfläche. Am 14.4.2022 war schließlich der "Final Freeze". Ubuntu 22.04 steht seit 21. April 2022 zur Verfügung.

Neuerungen in Ubuntu 22.04

Als Desktop wird ein angepasster Gnome 42 beim Standard-Ubuntu Verwendung finden, mit Orange als neuem Standard-Farbschema und einer verbesserten Screenshot-Funktion per Drucktaste. Libre Office ist in Version 7.3 mit an Bord und Thunderbird als Version 91 sowie Firefox in Version 99. Der Kernel ist 5.15.



Wie gehabt gibt es wieder zahlreiche Derivate wie Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Budgie, UbuntuKylin, Ubuntu Mate, Ubuntu Studio und Xubuntu sowie Server- und Cloudversionen. Es sind nur noch 64-Bit-Versionen verfügbar.

Download von Ubuntu 22.04 LTS

Ubuntu 22.04 steht hier zum Download bereit.

Für die Derivate Kubuntu, Lubuntu, Mythbuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu Gnome, Ubuntu Kylin, Ubuntu Mate, Ubuntu Studio und Xubuntu finden Sie die Downloaddateien der finalen Version unter folgenden Links:

Download: Ubuntu 22.04

Download: Kubuntu 22.04

Download: Lubuntu 22.04

Download: Ubuntu Budgie 22.04

Download: Ubuntu Kylin 22.04

Download: Ubuntu Mate 22.04

Download: Ubuntu Studio 22.04

Download: Xubuntu 22.04