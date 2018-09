Das Schloss Herrenhausen in Hannover bot einen würdigen Rahmen für die 2018er Ausgabe der Swyx Partner- und Technologie-Konferenz am 6. September. Die mehr als 400 anwesenden Fachhändler und Systemhäuser erhielten dort einen ersten Einblick in das neue Produktportfolio von Swyx.

Außerdem informierte der Unified-Communications-Spezialist seine Vertriebspartner über die eigene Unternehmensstrategie. Man wolle gemeinsam der europäische UC-Champion werden, hieß es in Hannover. "Warum nicht mit der Nummer 1?" lautet das Motto der neuen Swyx-Partner-Kampagne. Es geht dabei um Reseller, die künftig auf Swyx als Nummer 1 für Unternehmenskommunikation im Mittelstand setzen möchten.

Ferner vermeldete der UC-Hersteller in Hannover, dass sich bereits 130 Partner für den Vertrieb der Cloud-Lösung "SwyxON" entschieden haben und das gerade mal ein halbes Jahr nach der Freigabe dieses Systems. So setzen bereits mehr als 10.000 User diese Kommunikationslösung aus einem deutschen Rechenzentrum ein.

Selbstverständlich ließ sich Swyx auch nicht die Gelegenheit nehmen, in Hannover seine erfolgreichsten Partner auszuzeichnen. Es gab 17 Awards für Reseller von außerhalb Deutschlands (Dänemark, Island, Schweden, Niederlande, Großbritannien, Frankreich, Österreich und Italien).

Gleich elf deutsche Vertriebspartner durften sich 2018 über Auszeichnungen freuen: Frings Informatic Solutions und Netgo wurden mit der höchsten Auszeichnung als Swyx Excellence Partner geehrt. 3iMedia, dreisechzig ITC und bluvo bekamen alle den Titel des Top-Partners verliehen. März Internetwork Services und Heidele wurden Swyx Top-Systemintegratoren. KMM T·D·KOM bekam die Auszeichnung als Top-Partner für die Cloud-Lösung SwyxON. Dost-Telecom, cubeoffice und MW-Soft erhielten den Top Partner Cloud-Award von Swyx verliehen.

Netgo liefert Swyx wertvolles Feedback aus dem Markt

Marco Crueger, Vice President Sales bei Swyx, lobte in Hannover das hohe Engagement von Netgo, Swyx Technologien am Markt zu platzieren. "Mit Netgo haben wir einen Partner, der uns seit vielen Jahren treu verbunden ist. Netgo hat kontinuierlich seine Umsätze gesteigert und sich von Jahr zu Jahr an die Spitze unserer umsatzstärksten Partner gearbeitet." Aber nicht nur der der Umsatz sticht hervor. "Die Zusammenarbeit zwischen uns und Netgo funktioniert nahezu blind. Wir erhalten durch Netgo eine Menge Feedback aus dem Markt. Dies motiviert uns, unsere Produkte und Lösungen kontinuierlich weiterzuentwickeln", so Crueger in seiner Laudation auf Netgo.

Über 1.200 Reseller zählt Swyx allein in Deutschland zu seinen Partnern. Ein Grund mehr für Netgo, sich über die Auszeichnung zu freuen: "Wir fühlen uns geehrt, diesen Award entgegennehmen zu dürfen," so Simon Wanning, der als Produkt Manager seit knapp zehn Jahren das Swyx-Geschäft bei Netgo verantwortet. Netgo Geschäftsführer Patrick Kruse ergänzt: "Wir freuen uns über jeden zufriedenen Kunden. Mit einem zufriedenen Hersteller im Rücken macht das Geschäft doppelt so viel Spaß."

