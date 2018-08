Auf dem Partner-Summit am 20. September 2018 wird der UCC-Spezialist estos seine neuen Lösungen aus den Bereichen Hardware, Software und Cloud dem Channel präsentieren, darunter auch das gerade neu herausgebrachte "LiveChat"-Modul sowie weitere Produkte rund um Unified Communications & Collaborations (UCC) und Computer-Telefonie-Integration (CTI).

Außerdem wird der Softwarehersteller estos in München sein neues Service-Konzept und die Grundzüge des modifizierten Partnerprogramms (Start: 2019) vorstellen. Als Gastredner wird Jochen Schweizer den anwesenden Teilnehmern darlegen, wie sich Verschieben von Grenzen und das Wiederaufstehen nach Niederlagen anfühlt.

In der begleitenden Ausstellung können sich anschließend die Besuche über Produkte und Services der estos-Technologiepartner Auerswald, bintec elmeg, cobra CRM, Konftel, NFon, Plantronics, QSC AG, Snom und Swyx T-Systems und TOPdesk informieren.

Abgerundet wird der Tag mit außergewöhnlichen Erlebnissen in der Jochen Schweizer Arena wie Body-Flying, Indoor-Surfen, einer Kletterstunde im Hochseilgarten und der anschließenden Party. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich auch gesorgt. Anmeldungen zum estos-Partner-Summit am 20. September 2018 in der Jochen Schweizer Arena in München sind noch bis zum 13. September 2018 hier möglich.