Mit Kollegen telefonieren, an Telefonkonferenzen teilnehmen, kurze Anfragen per Chat stellen und Excel-Tabellen oder Präsentationen per File-Transfer austauschen - alle das ist in den erzwungenen Home-Office-Wochen für viele selbstverständlich geworden. Wie Umfragen zeigen, wollen gerade die Mitarbeiter, die bisher nicht oder kaum von zu Hause aus arbeiten durften, diese Möglichkeit künftig nicht mehr missen: Je nach Studie denken die Hälfte bis zu zwei Dritteln der betroffenen Arbeitnehmer so.

Das stellt die Arbeitgeber bei der Einrichtung und beim Betrieb einer geeigneten Infrastruktur vor umfangreiche Aufgaben - und bietet dem Fachhandel hervorragende Ansatzpunkte, Produkte und Dienstleistungen zu positionieren. Der Karlsruher Unified-Communications-Spezialist Starface hat das erkannt und ist gleich zweifach aktiv: Er unterstützt einerseits Neueinsteiger in den Markt durch einfache, schnell zum Erfolg führende Produkte und Programme und bietet andererseits erfahrenen TK-Fachhändlern interessante Möglichkeiten, ihr Portfolio zu erweitern.

Veränderungen in der Bürokommunikation als große Chance

Zunächst haben Unternehmen auf die erstbesten, gerade verfügbaren Angebote zurückgegriffen. Es ging anfangs schließlich darum, den Betrieb aufrechtzuerhalten und den Notfall zu überbrücken. Nun dagegen steht auf der Agenda, sich einerseits auf künftige Notfälle besser vorzubereiten und andererseits die aktuelle Lösung auf ein solides Fundament zu stellen. Aber das muss schnell gehen, denn meist sind die Übergangslösungen weder ausreichend sicher noch datenschutzkonform. Und vielfach müssen auch von einzelnen Arbeitsgruppen oder Abteilungen ad hoc eingerichtete Notfallstrukturen wieder auf eine gemeinsame, für alle verbindliche und verwaltbare Basis zurückgeführt werden.

Das ist eine enorme Chance für Systemhäuser. Um sie ergreifen zu können, braucht es aber auch ein breites Produktportfolio und entsprechende Unterstützung durch den Anbieter. Starface bietet beides. Das vierstufige Partnerprogramm mit Lead-Weitergabe überzeugt nicht zuletzt durch virtuelle Onboarding-Angebote beim Einstieg ins UCC-Geschäft - keine langwierigen Schulungen, keine tagelangen Präsenztrainings und keine umfangreichen Vorabinvestitionen. Bei Starface können Partner mit minimalem Schulungsaufwand und ohne Einstiegshürden in die Vermarktung starten und ihr Business sukzessive erweitern.

Komplexe Technik - einfach nutzbar

Auch die Breite des Portfolios ist beeindruckend. Die leistungsstarken UCC-Plattformen "Made in Germany", die wahlweise als Hardware, Software, in der Cloud oder zur Miete erhältlich sind, skalieren problemlos von Start-up bis Enterprise. Der Funktionsumfang reicht von nahtloser Mobilintegration über innovative UCC-Clients bis zum integrierten SIP-Trunk.

Dennoch stehen leichte Bedienung - was die Anwender freut - sowie einfache Einrichtung und Wartung - was den Partnern zugutekommt - immer im Vordergrund. Das wird auch von neutraler Stelle honoriert, etwa mit dem "INTERNET TELEPHONY Product of t­he Year Award 2020" oder regelmäßigen Top-Platzierungen bei der funkschau Leserwahl "ITK-Produkte des Jahres", zuletzt auch wieder 2019.

Als von Anfang an offen konzipierte UCC-Plattform lässt sie sich mit zahlreichen CRM- und ERP-Systemen verknüpfen, ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von Mobiltelefonen mit iOS und Android in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen und bietet Clients für Windows-PCs und Mac-Rechner. Mit "Comfortphoning von Starface" lassen sich zudem Chat, E-Mails, Datei-Transfer, Screensharing, Remote-Control und Fax in einer Benutzeroberfläche bündeln.

Gängige TK-Technologien und Standards wie Analognetz, ISDN, NGN und Voice-over-IP werden selbstverständlich unterstützt. Und zahlreiche Komfortfunktionen, darunter Ruflisten, geplante oder spontane Telefonkonferenzen, Umleitungsszenarien, Parallelruf, die nahtlose Übergabe eines laufenden Gesprächs auf ein anderes Gerät (Call to go), individuelle Anpassungsregeln für Umleitungen (das "Chefsekretärinnen-Modul") oder auch der Massenimport von Benutzerdaten via Datei sorgen für zufriedene Anwender.

Videokommunikation wird im Laufe des Sommers möglich. Aktuell ist die dafür zuständige Plattform STARFACE NEON in der Public Beta, sie kann also schon ausprobiert werden. Die umfassende Integration in die Starface-Produkte folgt in einigen Wochen. Als Vorteile sind schon jetzt der Betrieb der Server in Deutschland, sichere TLS-Verschlüsselung für alle Meetings und die Möglichkeit, Video-Meetings mittels Installation einer Software bei Teilnehmern oder Organisator durchzuführen, zu nennen.

STARFACE 365 - die VoIP-Telefonanlagen zum Mieten

Eine Besonderheit bei Starface ist das Mietmodell STARFACE 365. Es ist schon länger verfügbar, aber gerade jetzt besonders hilfreich in einer Zeit, in der viele Firmen große Anfangsinvestitionen scheuen. Mit STARFACE 365 können Fachhändler alle Starface-Produkte für eine monatliche Mietgebühr anbieten.

Zusätzlich lassen sich beliebte Telefone von Snom, Gigaset und Yealink in das über STARFACE abgewickelte Abo-Modell einbinden. Dadurch müssen weder Endkunden noch Fachhandelspartner in Vorleistung gehen, Partner bekommen aber zuverlässig ihre Provisionen. Ein weiteres Plus: Da in STARFACE 365 auch alle Updates enthalten sind, arbeiten Ihre Kunden jederzeit mit der neuesten Softwareversion.

Das Starface-Partnerprogramm im Überblick

STARFACE Starter bietet einen einfachen Einstieg in die Vermarktung der Plattformen. Voraussetzung ist lediglich die Teilnahme an einem zweistündigen Online-Kurs. Der gibt einen umfassenden Einblick in UCC-Telefonie, das Cloud- und Lizenz-Management und die Konfiguration der STARFACE-Telefonanlage. Nach erfolgreicher Teilnahme können Sie erste eigene Projekte abwickeln.

STARFCE Certified Partner werden als offizielle Partner gelistet, erhalten NFR-Lizenzen für den Eigenbedarf sowie Zugang zum Second-Level-Support. Sie können sich in der STARFACE Academy weiterqualifizieren und erhalten intern generierte Leads für Projekte mit bis zu 20 Usern.

STARFACE Advanced Partner haben bereits mehrere Projekte erfolgreich durchgeführt und werden auf der Website als Ansprechpartner für anspruchsvolle Projekte gelistet. Ihnen stellt STARFACE intern generierte Leads mit mehr als 20 Usern zur Verfügung.

STARFACE Excellence Partner können besonders umsatzstarke und engagierte Advanced Partner werden. Sie erhalten Leads für Projekte jeder Größenordnung, Zugang zu Previews Releases und Updates und können an der STARFACE Excellence Lounge teilnehmen.

Ebenfalls gut zu wissen: Starface setzt seit seiner Gründung konsequent auf den Channel-Vertrieb, arbeitet derzeit im deutschsprachigen Raum mit 1.200 qualifizierten Partnern zusammen, vorrangig mittelständischen Systemhäusern und UCC-Integratoren, und wurde für seine Bemühungen um den Channel mehrfach ausgezeichnet, Anfang des Jahres etwa mit dem auf Basis einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens CONTEXT vergebenen "Channel Excellence Award" in der Kategorie UCC.

