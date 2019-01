Tech Data und Lenovo suchen wieder starke Typen unter den Fachhändlern. Bei der Neuauflage der erfolgreichen Aktion haben sich die Incentive-Designer wieder spannende Preise überlegt.

Als Hauptpreis der zum Jahresanfang 2019 gestarteten Kampagne winkt eine Nacht im Survival-Trainingscamp. Damit die Sache aber nicht zu spartanisch wird, können sich die Teilnehmer im Anschluss im 5-Sterne-Hotel mit kulinarischen Highlights und Spa-Anwendungen erholen.

Außerdem winken monatliche Gewinne wie Sport Scheck-Gutscheine über 150 Euro, DJI Spark Drohnen, Mammut Schlafsäcke und Weber Gasgrills.

Die Spielregeln der Aktion bleiben unverändert. Wie in der letzten Runde werden alle Umsätze mit Lenovo Topseller-Produkten aus den Bereichen Laptops, Tablets und Convertibles, Workstations, Monitore sowie Desktops und AIOs in den Monaten Januar bis Ende August 2019 gewertet. Umsätze mit Lenovo-Monitoren und -Workstations zählen doppelt. Die vier verschiedenen Challenges bestehen aus nachfolgenden Aufgabenteilen: Erreichen des individuellen Umsatzzieles, Gesamtumsatz pro Monat, Gesamtumsatz im Kampagnenzeitraum und Connect Rate zwischen Topseller- und Zubehör-Produkten. Die Aktion endet am 31. August 2019.

Fünf Euro pro ThinkStation für den guten Zweck

Zur Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Vertriebspartner, die an einer der letzten Runden teilgenommen haben, erhalten automatisch ein neues Ziel. Neue Teilnehmer bekommen innerhalb von 24 Stunden ihre individuellen Umsatzziele per Mail zugesandt, die durch den Kauf von Aktionsprodukten erreicht werden müssen.

Doch nicht nur die Teilnehmer profitieren von der Aktion: Pro verkaufter Lenovo ThinkStation spendet Tech Data fünf Euro an die Förderwohngruppe Grünwald der Pfenningparade Reversy. Sie richtet sich an Menschen, die eine Hirnschädigung erlitten und die medizinische Rehabilitation abgeschlossen haben und ihre Kompetenzen und Fähigkeiten im Anschluss daran weiterentwickeln möchten.