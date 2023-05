Surendiran Velauthapillai ist seit 2003 in der IT-Bracnche tätig. Als Head of IT-Services bei der EBF-EDV Beratung Föllmer GmbH ist er für die Bereiche interne IT, Hosting, Consulting und Support verantwortlich und in vielen Technologien der digitalen Arbeitswelt zu Hause. Das Team der EBF begleitet Unternehmen bei der individuellen Transformation zum digitalen Arbeitsplatz – von der Konzeption über Implementierung, Managed Services, individuelle Entwicklungen bis hin zum Hosting.