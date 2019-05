Ulf Möhring verstärkt ab sofort die KPN-Tochter RoutIT GmbH im Produktmanagement. In seiner neuen Position soll er das Cloud-Whitelabel-Portfolio der niederländischen Spezialisten für VoIP-, Sicherheits- und Cloud-Dienste noch in diesem Jahr auf den deutschen Markt bringen. Er greift dabei auf über zehn Jahre Erfahrung in Telekommunikationsunternehmen zurück, zuletzt als ehemaliger Direktor Product Management B2B bei Unitymedia.

Möhring startete seine Karriere 2008 bei Versatel, nachdem er nach seinem Abschluss als Fachinformatiker noch einen Diplom-Kaufmann (FH), einen Bachelor sowie einen Master in Business Administration absolvierte. Nach diversen Führungspositionen wechselte er schließlich 2016 zu Unitymedia, um dort als Director SME Products zu beginnen.

„Wir freuen uns sehr, dass Ulf Möhring unser Team verstärkt“, sagt Gerhard Top, Leiter des internationalen Geschäfts bei RoutIT. „Er besitzt einen starken unternehmerischen Geist, Führungsqualitäten und langjährige Erfahrungen. Er kennt den deutschen Markt sehr gut. Zuerst wird er für den Rollout in Deutschland verantwortlich sein, bevor wir unser Geschäft in weitere Länder ausweiten.“

„Die Niederlande sind Vorreiter, wenn es um die Cloud geht, und RoutIT besteht schon knapp zwanzig Jahre“, erklärt Product Director Ulf Möhring. „Mit einem Team von 150 Fachleuten können wir einerseits sehr agil handeln und andererseits auf die Ressourcen unseres Mutterkonzerns KPN zurückgreifen. Darauf aufbauend werden wir nun auch dem deutschen Mittelstand Cloud-Services so liefern wie er sie braucht – effektiv, sicher und einfach. Diese Entwicklung mit voranzutreiben eröffnet auch mir persönlich eine sehr spannende neue Herausforderung.“