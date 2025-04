Als CTO verantwortet Faisst die gesamte Technologie- und Plattformstrategie der All for One Group. Er kommt direkt von Cognizant Technology Solutions, wo er die vergangenen viereinhalb Jahre als CTO für das gesamte Technologie-Spektrum bei dem IT-Dienstleisters in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) zuständig war.

Davor war er drei Jahre lang bei Trumpf und zwei Jahre bei Zeiss als "Digital Transformation Officer" für die digitale Transformation dieser beiden IT-Anwender-Unternehmen verantwortlich. Von 2006 bis 2010 arbeitete Faisst als Projektmanager bei den Unternehmensberatern von Bain & Company. Davor über er viereinhalb Jahre lang eine ähnliche Tätigkeit bei dem Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT.

Faisst hat ein einen Abschluss als Wirtschaftsingenieur am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) erworben, und anschließend an der Universität Augsburg in Wirtschaftsinformatik promoviert. Diverse wirtschaftsorientierte Lehrgänge an der Harvard Business School und der UCLA rundeten seine universitäre Ausbildung ab.

Als CTO bei All for One übernimmt Faisst die Verantwortung für die Ressorts Technologie, Plattform Development und für die Produktentwicklung. Seinen neuen Arbeitgeber betrachtet er als sehr gut für die Zukunft aufgestellt. Besonders beeindruckt haben ihn das im Unternehmen vorhandene KI-Know-how sowie die vielen SAP S/4HANA-Projekte, bei denen All for One die ERP-Systeme ihrer Kunden in SAPs Cloud-Landschaft überführt: "Künstliche Intelligenz (KI) in Prozesse, Produkte und Services so zu integrieren, dass sie Produktivitäts- und Effizienzsteigerung bringt und damit konkreten Kundennutzen in vielen Bereichen des Unternehmens - für das Thema brenne ich", so definiert sich der neue All for One-CTO.

Laut Faisst wird Business-KI über kurz oder lang in alle Produkte und Services des Stuttgarter IT-Dienstleisters eingezogen sein, und er freut sich nun darauf, genau diese Technologie als CTO bei dem SAP-Partner zu verantworten.

Michal Zitz, seit September 2024 CEO bei All for One, begrüßte Faisst mit viel Lob, aber auch mit hohen Erwartungen: "Mit Ulrich Faisst konnten wir einen international erfahrenen CTO gewinnen, der den Markt hervorragend kennt und dabei nicht nur über Konzernerfahrung in der IT & Consulting-Branche verfügt, sondern zudem über langjährige Expertise in Kundenunternehmen", beton Zitz.

Seiner Meinung nach hat Faisst bei seinen Tätigkeiten als Digital Transformation Officer bei Fertigungsunternehmen der High-Tech-Branche genau die Erfahrungen gesammelt, die er nun All for One zugutekommen lassen soll.



