ServiceNow hat den ehemaligen Salesforce- und Coca-Cola-Manager Ulrik Nehammer zum neuen EMEA-Präsidenten ernannt. Sein Vorgänger Paul Smith wird zum Chief Commercial Officer befördert. "Für mich geht es in meinem Beruf darum, nicht nur unseren Kunden sondern auch deren Kunden erstklassigen Service zu bieten", sagt Nehammer zum Amtsantritt, "Ich will unsere Gesellschaft mitgestalten und das ist genau das, was ServiceNow ausmacht. Ich bin der Überzeugung, dass auch die beste Führungskraft ohne ihr Team nichts erreichen kann. Daher freue ich mich über den Teamgeist, der bei ServiceNow herrscht, und die kommenden Herausforderungen."

Nehammer war bei Salesforce zuletzt CEO für die Region APAC. Er kam 2017 nach einem einjährigen Sabbatical als Strategic Customer Advisor zu Salesforce und damit überhaupt in die IT-Branche im weiteren Sinne. Zuvor war die berufliche Laufbahn von Nehammer, der Oberleutnant der dänischen Armee ist und eine Management Ausbildung an der IMD Business School in Lausanne und einn Aufbaukurs in Harvard absolviert hat, vom Verkauf von Limonade geprägt: Er startete 1992 bei Coca-Cola.

Anschließend hatte er über 20 Jahre lang unterschiedliche Managementpositionen im Unternehmen und mehreren seiner Abfüllbetriebe inne. Unter anderem war Nehammer in der Zeit innerhalb des Brauseimperiums nacheinander für Ungarn, Indochina, Polen, Österreich und Slowenien sowie Italien zuständig. Seine letzte Station beim Getränkehersteller war die als CEO der Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG in Berlin.

Mit dem Wechsel von der Old zur New Economy kommt Nehammer in ein ausgesprochen dynamisches Umfeld - wie auch die aktuellen Zahlen von ServiceNow belegen. Der Abonnementumsatz von ServiceNow lag im vierten Quartal 2021 weltweit bei 1,5 Milliarden Dollar, für das gesamte Fiskaljahr bei 5,57 Milliarden Dollar. Das Unternehmen erreichte den aktuellen Finanzergebnissen zufolge eine operative Marge von 25 Prozent.

Gleichzeitig hat ServiceNow bei allen Kennzahlen die Prognosen für das vierte Quartal 2021 übertroffen. Der Abonnementumsatz kletterte währungsbereinigt um 30 Prozent. Mit 135 Transaktionen mit einem jährlichen Netto-Neuvertragswert von über einer Million Dollar übertraf das Unternehmen im vierten Quartal 2021 die guten Ergebnisse im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch einmal um 52 Prozent.

