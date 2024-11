So stieg Datagroups Jahresumsatz um sechs Prozent auf 527,6 Millionen Euro an. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) konnte das Systemhaus leicht von 80,2 auf 80,4 Millionen Euro verbessern - und das trotz höherer Investments in die drei Zukunftsfelder Cybersecurity, KI und Cloud. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 45,8 Millionen Euro ebenfalls leicht über Vorjahresniveau (45,3 Millionen Euro).

Ausschlaggeben für all diese Steigerungen war Datagroups Geschäft im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024. In den Monaten Juli, August und September 2024 erzielte der IT-Dienstleister um 14,8 Prozent höhere Erlöse als im Vergleichszeitraum 2023. Organisch ist Datagroup um rund acht Prozent gewachsen. Die drei übernommenen Unternehmen conplus, IT Total und ISC Innovative Systems Consulting trugen darüber hinaus zum Wachstum bei.

Im gerade abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/2024 konnte Datagroup 33 Neukunden gewinnen und hat mit diesen Neugeschäft in Höhe von 26 Millionen Euro erzielt. Hinzu kamen zusätzlichen Erlöse in Höhe von 24 Millionen Euro durch Cross- und Upselling-Business bei 52 Bestandskunden - für Datagroup sind beide Zahlen Rekordwerte.

"Dass wir auch in einem herausfordernden Marktumfeld organisch wachsen können, zeigt die Stärke unseres Geschäftsmodells und hebt uns deutlich vom Wettbewerb ab", meint Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender der Datagroup. In der Tat schnitten Systemhäuser wie Bechtle, Cancom und Computacenter in den drei ersten Quartalen 2024 nicht so gut ab, Adesso hingegen schon.

Datagroups unter der Marke "Corbox" angebotene Managed Services würden laut Baressel im Markt auf breiten Zuspruch stoßen: "Dies alles sind langfristige Verträge und das gibt beiden Seiten Planbarkeit und Sicherheit", meint Datagroups Vorstandsvorsitzender. Für das am 1. Oktober 2024 angelaufene Geschäftsjahr 2024/2025 zeigt sich Baressel sehr optimistisch.

Zu den von Datagroup neu gewonnen Kunden zählt beispielsweise EEW Energy from Waste, ein Unternehmen aus dem Bereich "Thermische Abfallverwertung". Die EON-Tochter begleitete der IT-Dienstlest auf dem Weg in die Cloud. Darüber hinaus hat Datagroup EEW Energiy neue flexible und skalierbare IT-Infrastruktur bereitgestellt, um Voraussetzungen für die weitere digitale Transformation des Energieversorgers zu schaffen.

Außerdem installierte Datagroup neue zusätzliche Cybersecurity-Lösungen in einigen Hochschulen Nordrhein-Westfalens. Die Messe München hat ihre strategische Partnerschaft mit Datagroup verlängert und im Bereich Cybersecurity vertieft. Über die Kooperation mit Kubus IT erhielt das schwäbische Systemhaus einen weiteren Großauftrag von der AOK (ChannelPartner berichtete).



