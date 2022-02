Gegenüber dem Vormonat (November 2021) sanken die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone um 3,0 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag, den 4. Februar 2022, in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Rückgang um lediglich 0,9 Prozent erwartet. Im November 2021 waren die Umsätze noch um 1,0 Prozent gestiegen. Im Jahresvergleich erhöhten sich die Erlöse um 2,0 Prozent. Hier war jedoch ein Anstieg um 5,0 Prozent erwartet worden. In Deutschland fielen die Einzelhandelsumsätze im Dezember 2021 um 5,5 Prozent im Vergleich zum November 2021 ab.

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Monaten ging auch der Umsatz im Online- und Versandhandel im Monatsvergleich zurück. Dieser hatte lange von der Corona-Krise profitiert. Die Einzelhandelsumsätze ohne Lebensmittel gingen insgesamt allerdings noch stärker zurück. Die Lebensmittelumsätze blieben vergleichsweise stabil. (dpa/rw)