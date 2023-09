Der Erlöse von Computacenter Deutschland stiegen im ersten Halbjahr 2023 von 941 Millionen auf 1,1108 Milliarden Euro an. Hierzu trugen alle von dem Systemhaus bedienten Geschäftsfelder bei: Technology Sourcing, Professional und Managed Services.

Im Bereich "Technology Sourcing" (Reselling von Produkten) erzielte Computacenter einem Umsatz von 676,5 Millionen Euro, was einer Steigerung von 22,7 Prozent entspricht. Im Servicegeschäft erhöhte sich der Umsatz um 11,5 Prozent auf 434,3 Millionen Euro. Davon entfielen 207,4 Millionen Euro auf Professional Services (ein Plus von 17,2 Prozent) und 226,9 Millionen Euro auf Managed Services (plus 6,8 Prozent).

Der adjustierte Gewinn vor Steuern erhöhte sich bei Zugrundelegung konstanter Wechselkurse um 27,2 Prozent auf 83,6 Millionen Euro.

Reiner Louis, Sprecher der Geschäftsführung bei Computacenter Deutschland, freut sich sehr über dieses für sein Unternehmen so erfolgreiche erste Halbjahr 2023: "In nach wie vor schwierigen wirtschaftlichen Zeiten konnten wir gute Ergebnisse erzielen, das verdanken wir erneut in erster Linie der großen Teamleistung. Wir haben unser Technologie- sowie unser Kunden-Portfolio erweitert und die Sales-Organisation weiter ausgebaut. Mit dem weiterhin klaren Fokus auf die Bedarfe unserer Kunden ist dies eine gute Basis, um positiv auf das zweite Halbjahr zu blicken."

Die weltweit agierende Computacenter-Gruppe mit ihren europäischen Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Benelux, Polen, Spanien, Ungarn, Rumänien, Schweiz und Irland konnte ebenfalls mit Gewinn- und Umsatzwachstum aufwarten.

Die Erlöse der gesamten Gruppe stiegen im ersten Halbjahr um 26,8 Prozent auf 3,5849 Milliarden britischer Pfund. Der Anteil des Bereichs Technology Sourcing lag bei 2,7684 Milliarden Pfund, was einer Steigerung von 33,5 Prozent entspricht, während das Servicegeschäft einen Umsatz von 816,5 Millionen Pfund erzielte. Der adjustierte Gewinn der Gruppe vor Steuern stieg um 8,8 Prozent auf 121,8 Millionen Pfund.



Mehr zu Computacenter:

Der Nachfolger von Reiner Louis

Doppelspitze für Public-Vertrieb

Eigene Logistik

Die Zahlen für das Jahr 2022

Die Zahlen für das Jahr 2021

Die Zahlen für das Jahr 2020