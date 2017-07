Seit Jahresanfang agiert Armand Sieben als Channel- und Alliance-Manager bei Uniface. Der Niederländer soll die Absatzkanäle des Softwarehauses in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sowie in Großbritannien und im Benelux-Raum ausbauen (ChannelPartner berichtete).

Low-Code-Entwicklung als "der große Renner"

Uniface stellt ein Entwicklungswerkzeug zum schnellen und einfachen Erstellen von skalierbaren unternehmenskritischen Anwendungen her. Dabei setzt das niederländische Softwarehaus auf die eigenentwickelte Plattform "Uniface". Die damit erstellten Unternehmensapplikationen sind in verschiedenen Umgebungen lauffähig -auf mobilen Geräten und auf Mainframes, natürlich auch auf Webserver und in SOA-basierten Umgebungen (Service-orientierte Architektur), unter Windows, in Java- und Dotnet-basierten Landschaften. Hierfür sorgt das ebenfalls von Uniface selbstentwickelte Integrationsframework.

Die Anfänge von Uniface reichen bis ins Jahr 1986 zurück. 1994 wurde das damals noch selbständige Unternehmen von Compuware übernommen, nach 20 Jahren aber wieder in die Selbständigkeit entlassen, was in der Community einhellig begrüßt wurde. Und nun, seit 2017, gibt es wieder einen Uniface-Ansprechpartner in Deutschland. Armand Sieben möchte den Channel hier zu Lande aufbauen und setzt dabei auf VARs, Systemhäuser und ISVs, die individualisierte und skalierbare Unternehmensanwendungen ihren Kunden bereitstellen möchten. Dabei hat der Channel und Alliance-Manager vor allem Softwarehäuser im Visier, die Industrie 4.0-Projekte durchführen.

Produkt- & Projektmanager

Ganz generell schätzen es Entwickler nicht so besonders, wenn ihnen jemand erklären will, wie sie ihren Job zu machen haben. Weil Produkt- und Projektmanager aber oft Entwickler-Teams leiten, passiert genau das. Das kann zu Unstimmigkeiten führen. <br /><br /> Dazu hat auch David Fox von devRant eine Meinung: "Letztendlich ist es in den meisten Fällen so, dass Produkt- und Projektmanager in irgendeiner Art und Weise die 'Besitzer' von Projekten und Prozessen sind, ohne dabei die täglichen Herausforderungen und Probleme der Softwareentwickler zu kennen." Chefs

Genau wie die Produkt- und Projektmanager sind auch Development oder Engineering Manager dafür zuständig, Teams von Entwicklern zu führen und sicherzustellen, dass Projekte rechtzeitig und unter Budget fertiggestellt werden. <br /><br /> "In einigen Unternehmen können Situationen entstehen, in denen der Chef gleichzeitig Mitglied des Entwicklerteams ist. Insbesondere wenn der Chef vorher selbst Entwickler war und nach einer Beförderung zum Chef wird, ist Konfliktpotenzial gegeben", merkt Fox an. Recruiter

Softwareentwickler müssen gar nicht selbst aktiv nach einem Job suchen, um von Recruitern und Headhuntern belästigt zu werden - dem Fachkräftemangel sei Dank. Es dürfte sehr schwer sein, einen Developer zu finden, der noch nicht in die Fänge der Recruiter geraten ist. <br /><br /> David Fox sieht insbesondere die Hartnäckigkeit der Recruiter als Problem: "Sie rufen an, sie e-mailen und sie lassen Dich einfach nicht in Ruhe - selbst dann, wenn Du gar keinen Job suchst. Und selbst wenn man eine Anstellung sucht, neigen viele Recruiter dazu, irrelevante Jobangebote zu machen oder Stellen zu empfehlen, deren Profil überhaupt nicht passt - etwa einen Job am anderen Ende des Landes, obwohl man gar nicht bereit ist, umzuziehen." Dokumentation

Gibt es keine Dokumentation, beschweren sich die Softwareentwickler. Wenn es zuviel ist, beschweren sie sich und wenn sie die Dokumentation selbst erledigen müssen, auch. Sogar über die Art und Weise, wie andere Leute die Dokumentationsaufgabe bewältigen, beschweren sich die Entwickler. <br /><br /> An dieser Stelle seien sich auch endlich einmal alle Entwickler einig, wie Fox betont: "Softwareentwickler wollen eine ausführliche, gut geschriebene und akkurate Dokumentation - aber selber machen wollen sie es nicht." Meetings

Meetings sind nicht nur für alle anderen ein Problem, sondern auch für Softwareentwickler. Insbesondere dann, wenn es sich um völlig unnötige, zeitraubende und stinklangweilige Zusammenkünfte handelt. Wie Fox erzählt, sind inzwischen auch Devotionalien mit der Aufschrift 'I survived another meeting that should have been an email' erhältlich. Coworking Spaces

Mit dem Aufstieg der Agilität sind flache Hierarchien, Collaboration und Teamwork zum Alltag in Unternehmen geworden - insbesondere für Software-Development-Teams. Gerade die können ihre Arbeit in einem Großraumbüro aber meist nur schwer oder gar nicht bewältigen - sagen zumindest die Zahlen von devRant. <br /><br /> David Fox erklärt: "Es gibt einfach zuviel Ablenkung: die Kollegen unterhalten sich, Meetings werden verpasst, Telefonanrufe überhört. Es gibt auch eine Vielzahl an Beschwerden über den Kaffee im Büro und andere Annehmlichkeiten - oder eben das Gegenteil davon." Kollegen

Selbsterklärend: Jeder hat wohl einen Kollegen oder eine Kollegin, den beziehungsweise die er ganz besonders schätzt. Nicht. <br /><br /> Im Fall der Softwareentwickler ist die Abneigung gegenüber Kollegen meist entweder in der mangelnden Qualität ihrer Arbeit oder einem völlig aus dem Leim gegangenen Ego begründet, gibt David Fox preis. Vorstellungsgespräche

Wenn ein Softwareentwickler auf Jobsuche ist und zum Bewerbungsgespräch geladen wird, gibt es danach meist auch etwas zu meckern: <br /><br /> "Dumme Fragen oder die Lösung von völlig praxisfernen Aufgaben im Bewerbungsgespräch stoßen den Developern ebenso sauer auf, wie ein Gesprächspartner, der überhaupt nicht weiß, was ein Entwickler eigentlich genau macht", so Fox. Fehler & Bugs

Softwareentwickler haben tagein, tagaus mit Fehlern und Bugs zu tun. Deswegen glaubt devRant-Gründer Fox, dass Entwickler in dieser Sache anders ticken: <br /><br /> "Die meisten anderen Probleme erfahren keine positive Auflösung, aber Bugs und Fehler sind behebbar und das fühlt sich gut an." Quality Assurance

Die Quality Assurance (QA) - oder Qualitätssicherung - ist ein kritischer Teil der Softwareentwicklung. Dennoch bemängeln Softwareentwickler an QA-Experten häufig dieselben Dinge wie an Produkt- und Projektmanagern, so Fox. <br /><br /> "Die Qualitätssicherung bekommt das Produkt oder Projekt in die Hände, wenn die Entwickler es abgeschlossen haben. Deswegen verstehen sie oft nicht, welche Hürden und Workarounds die Entwickler im Entstehungsprozess bewältigen mussten. Offensichtlich kommt es auch regelmäßig vor, dass QA-Leute die Entwickler bitten, Bereiche nochmals zu überarbeiten, die sie auch selbst bewältigen könnten."

Sieben sieht ein Revival der Low-Code-Entwicklung, die in den 90er-Jahren bereits populär war. Seiner Meinung nach ist der Markt nun reif für eine derartige Entwicklungsplattform. Und laut Sieben bietet Uniface genau diese an: "Damit kann ich viel schneller und mit weniger Entwickler als sont Unternehmensapplikationen erstellen".

Viele Partner kann Uniface in deutschsprachigen Raum noch nicht vorweisen, dafür glänzt das Unternehmen mit namhaften Kundenreferenzen. Zu nennen wären da zum Beispiel die Eidgenössische Alkoholverwaltung. Diese Behörde verwaltet alle Alkoholherstellungs-Bewilligungen in der Schweiz und berechnet die Steuern, die die Produzenten an den Staat abführen müssen. Mit Hilfe der Uniface-Plattform wurde die dazu nötige in die Jahre gekommene Client-Server-Applikation in eine moderne Webanwendung übergeführt.

Ebenfalls mit Alkohol hat ein anderer Uniface-Kunde zu tun: Point Software hat nämlich auch eine Anwendung für Mälzereien entwickelt. Diese auf Basis von Cobol entwickelte ERP-Software "Point21" wurde mit Hilfe der Uniface-Plattform an die modernen Anforderungen (Arbeiten am Smartphone und Tablet, Berücksichtigung der speziellen Bedürfnisse von Kunden aus dem Agrar-Bereich) angepasst.

Partner sollen helfen "Low-Code" zu verbreiten

Mit den noch neu zu gewinnenden VARs und Systemhäusern, hofft Uniface-Manager Sieben auch neue Kunden für seine Entwicklungsplattform zu gewinnen. Im Visier hat er dabei auch mittelständische Unternehmen in der freien Wirtschaft aber auch die öffentliche Hand. Zwar sei die "Uniface"-Plattform völlig branchenunabhängig, aber die Verticals "Finanzdienstleistungen", "Versicherungen", "Logistik" und "Gesundheit" könnten sich laut Sieben noch am ehesten für den Einsatz der "Low-Code"-Entwicklungsplattform erwärmen.

Wer sich über die Produkte und das Leistungsspektrum von Uniface genauer informieren möchte, kann dies auf dem "CHANCEN"-Systemhauskongress am 7. und 8. September bei einem Vertreter von Uniface persönlich vor Ort in Düsseldorf tun.