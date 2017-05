Die Uniface Germany GmbH heißt Armand Sieben in ihrem Team willkommen. Sieben ist seit Januar 2017 verantwortlich für den Ausbau der Absatzkanäle in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Großbritannien und Benelux. Der Fokus läge dabei ganz klar auf DACH, teilt das Unternehmen mit.

Sieben hat sein Talent zum Ausbau von Vertriebskanälen in der Software-Industrie bereits seit 1999 unter Beweis gestellt. Daher sieht Uniface in ihm die ideale Besetzung, um sich in der DACH-Region stärker präsentieren zu können. Erfahrung sammelte Sieben bei Unternehmen wie Rapid7, GFI oder SumTotal Systems.

"Nur mit Uniface können Value Added Reseller ihre Anwendungen rasch auf den Markt bringen und ihren Kunden gleichzeitig maßgeschneiderte, skalierbare Lösungen anbieten", sagt Aad van Schetsen, CEO von Uniface. "Wir konzentrieren uns stärker auf die DACH-Region und hier besonders auf Softwarehersteller, da wir rund um Industrie 4.0 immenses Potenzial sehen."

"Ich sehe eine Art Revival der Low-Code-Entwicklung, die in den 90er-Jahren bereits populär war. Auch heute ist die Zeit bis zur Marktreife einer Software wieder ein großes Thema", sagt Armand Sieben. "Wobei heute nicht nur große Organisationen wie Banken Entwicklungsumgebungen für Low-Code-Projekte benötigen, sondern quasi jedes Unternehmen in jeder Branche - egal wie groß das Unternehmen ist." (KEW)