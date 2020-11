Wie IT-Profis die Chancen von RingCentral einschätzen und welche USPs den Ausschlag geben könnten, erfahren Sie in diesem Video.

Zum Markteintritt hat Unify ein spezielles Partnerprogramm aufgelegt. So hat Unify Szenarien entwickelt, die potenziellen Kunden die Migration von einer On-Premises- zu einer Cloud-Lösung aufzeigen. Darüber hinaus bietet Unify hybride Kombinationen an aus Vor-Ort-Installationen mit Private- und Public-Cloud-Infrastrukturen.

Um RingCentral in Deutschland bekannter zu machen, fahren Unify und RingCentral in den kommenden zwölf Monaten eine Marketingkampagne. Auch kleinere Systemhäuser können Vertriebspartner werden. Immerhin beschäftigt 85 Prozent der Zielgruppe in Deutschland weniger als zehn Mitarbeiter.

