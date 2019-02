Der Tech Data-AV-Bereich Maverick hat eine Partnerschaft mit dem chinesischen LED-Display-Hersteller Unilumin bekannt gegeben. Unilumin ist mit seinen Produkten von 0,9 bis 12 Millimetern Pixelabstand bereits in einer Vielzahl von Bereichen im Corporate Business tätig, beispielsweise in Kontrollräumen, bei Rundfunkstudios, in Empfangs- und Konferenzräumem oder in Digital-Signage-Anwendungen.

Die Unilumin-Displays eignen sich laut Maverick insbesondere für Partner, die bei ihren Kunden LED-Technologie anstelle von Projektoren- oder Flachbildschirmen einsetzen wollen und die sich auf die hochauflösende Bereitstellung für Innen- und Außenanwendungen fokussieren. Das Systemdesign soll eine schnelle Installation und einfache Wartung gewährleisten. "Unilumin ist ein äußerst innovativer Hersteller von LED-Miet- und Festdisplays mit konkurrenzlosen Produktionsstätten. Wir werden Integratoren dabei helfen, LED-Lösungen für eine wachsende Anzahl von Projekten in unterschiedlichen Branchen zu integrieren", kündigt Joel Chimoindes, European Commercial Director der Maverick AV Solutions, an.

LED-Lösungen für Außen und Innen

Unter anderem wird Maverick dann folgende Produkte im Portfolio führen: Die Unilumin UTVIII ist eine komplette Plug-and-Play-LED-Lösung für Display-Anwendungen. UTVIII ist ideal für Umgebungen mit hoher Auslastung, einschließlich Unternehmensumgebungen, Einzelhandel und Gastronomie, und wurde so entwickelt, dass schnelle und einfache Installation, Konfiguration und Bedienung gewährleistet sind. Mit dem LED-Package, das aus der gesamten, für eine erfolgreiche Installation erforderlichen Soft- und Hardware besteht, bietet UTVIII-Integratoren und Endanwendern eine zuverlässige und effektive Lösung für eine schnelle Bereitstellung und ein unkompliziertes, laufendes Management. Das eingebettete Android-System ermöglicht es, den Bildschirm einfach über das Telefon des Benutzers oder ein Tablet zu bedienen.

UTV-P ist eine freistehende, digitale Posterlösung, die mit kreativen Inhalten die Aufmerksamkeit der Passanten wecken kann. Sie ist in den Pixelabständen 1,8 und 2,5 Millimetern erhältlich.

USlim ist eine innovative und flexible LED-Lösung für Innen- und Außenanwendungen und ist in verschiedenen Größen erhältlich. Geeignet für Festinstallationen, Vermietungen und sogar für die Fahrzeugmontage; das innovative Design von USlim bietet Integratoren Optionen für gebogene, hängende und gestapelte Panels. Das spezielle Push-and-Pull-Design von USlim gewährleistet eine schnelle und einfache Wartung und Instandhaltung auf der Vorder- und Rückseite.

Für Steve Scorse, Vice President von Unilumin, ist der Distributionsvertrag eine willkommene Gelegenheit, das europäische Engagement auszubauen: "Die 16 europäischen Niederlassungen von Maverick werden uns die Möglichkeit geben, in jeder Region Vertriebsunterstützung und Demoeinrichtungen bereitzustellen, um Endkundendemos zu ermöglichen und Integratoren einfacher zu unterstützen", erläutert er. Die Partnerschaft mit Maverick AV Solutions komme zu einem Zeitpunkt, in der LED-Anzeigen einfacher zu spezifizieren, zu installieren und zu warten sind, wodurch sie für Integratoren leichter zugänglich sind als je zuvor.