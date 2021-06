Das Geschäft des IT-Dienstleisters besteht zu 85 Prozent aus dem Erbringen von eigenen Managed Services (Cloud, IT-Infrastruktur). Im Zuge dieser Tätigkeiten entwickelte Unisys aber auch spezielle Lösungen, so zum Beispiel die "Stealth Security"-Suite.

Mit Hilfe dieser Technologie des Systemintegrators lässt sich ein per Software definierter Schutzbereich in einer Zero-Trust-Umgebung einrichten. Damit sollen mögliche Angriffsflächen in den Unternehmensnetzwerken verkleinert werden, weil die Software in der Lage ist, in den Kommunikationsflüssen möglich Anomalien zu erkennen. Diese Datenpakete werden auf dynamisch erzeugte, identitätsgesteuerte Mikrosegmente umgeleitet, um auf diese Weise vertrauenswürdige Systeme von nicht vertrauenswürdigen ("Zero Trust") zu separieren.

Vorerst soll Unisys' "Stealth Security"-Technologie von Arrows nur in der EMEA-Region (Europa, Nahost und Afrika) vertrieben werden - mit Fokus auf Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Da "go to market"-Konzept für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) hat Martin Ninnemann, Director Business Development DACH Security, gemeinsam mit dem EMEA-Channel-Chef Security Karim Jawhary entwickelt.

Für sie ist die Vereinbarung mit Arrow von zentraler Bedeutung: "Sie bietet unseren europäischen Vertriebspartnern besseren Marktzugang und erlaubt ihnen somit, die Infrastrukturen ihrer Kunden umfassend zu schützen", so Jawhary im ersten Statement.

Alexis Brabant, Vice President Sales im Geschäftsbereich Enterprise Computing Solutions bei Arrow EMEA, ist ebenfalls froh, dass die langen Verhandlungen endlich einen Abschluss gefunden haben: "Mit der jahrzehntelangen Erfahrung in der Entwicklung leistungsstarker, sicherheitsorientierter Lösungen bereichert die 'Stealth Security'-Technologie von Unisys unser Security-Portfolio. Damit stärken wir unser Angebot zum Schutz kritischer Infrastrukturen auf allen Ebenen bis in die Cloud und treiben Innovation und Transformation auf dem Markt weiter voran."

Die Distributionsvereinbarung mit Arrow umfasst den Verkauf von Lizenzen und Services für die "Stealth Security"-Suite. Dank des Abkommens kann der VAD den Vertriebspartnern von Unisys zahlreiche zusätzliche Angebote und Leistungen bereitstellen, unter anderem in den Bereichen Channel-Recruitment und -Enablement, Vertriebsunterstützung sowie Finanzierung.

Mehr zu Arrow:

Fortinet Firewall zum monatlichen Festpreis

Citrix ADC und Microsoft 365 Cloud-Backup

Juniper Networks kehrt zu Arrow zurück