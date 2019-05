Neuer Vorstand bei der United Systems AG ist seit dem 1. April 2019 Andreas Kunzmann. Er folgt Dieter Schumann nach, der Ende 2018 das Unternehmen verlassen hat.

Kunzmann möchte die erfolgreiche Transformation der United Systems AG zum Managed Service Provider fortsetzen. Immerhin steht in dieser Hinsicht das Unternehmen in der Kundengunst schon sehr gut dar. In der COMPUTERWOCHE-Umfrage "Deutschlands beste Managed Service Provider 2018" errang United Systems einen hervorragenden siebten Rang (ChannelPartner berichtete). Die schnellere Realisierung von Projekten soll dem Systemhaus helfen, diesen sehr guten Wert in Sachen Kundenzufriedenheit zu halten oder gar zu erhöhen. Deshalb legt Kunzmann nun besonderen Fokus auf den zukunftssichernden Ausbau des Portfolios bei dem Münchner MSP.

Der neue CEO der United Systems AG verfügt über eine mehr als zwanzigjährige Berufserfahrung auf Führungspositionen im Systemhausumfeld. Nach dreizehn Jahren bei der Bull GmbH Systemhaus PPC, agierte er als Geschäftsführer Vertrieb bei Maxdata. Anschließend verdingte er sich in der Geschäftsführung bei der Spirit Unternehmensgruppe, bei Lynx IT Systeme und bei der CoSi medical IT GmbH.