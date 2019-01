ERP und CRM: Ist das Ticketsystem Bestandteil des Enterprise-Ressource-Planning (ERP)-Systems oder hat dazu eine Schnittstelle, lässt sich auch die Kundenbetreuung verbessern. Aus Sicht von Marian Heinzelmann, Consultant bei der 5 POINT AG, liegt der Grund dafür in der Konsolidierung: "Alle Informationen werden in einer Umgebung gesammelt und sind bei der Nutzung des Ticketsystems verfügbar." Ein weiteres Beispiel sei die Koppelung mit dem Customer-Relationship-Management (CRM)-System. Wenn ein Kunde ein Ticket erstellt, sehe man direkt alle wichtigen Informationen über ihn. Dies könnten vorhandene Verträge oder bereits gestellte Anfragen sein. Auch die Zeiterfassung könne direkt integriert werden. Dadurch könnten die Mitarbeiter ihre Aufwände direkt auf das Ticket buchen und diese bei Bedarf mit dem System abrechnen, so Heinzelmann.