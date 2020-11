Videoüberwachungssysteme in Banken, Einkaufszentren, Bahnhöfen, Flughäfen, Bussen und Bahnen oder Firmen mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis sind eine Aufgabe für Spezialisten, sowohl was die Installation als auch den Betrieb anbelangt. Schließlich ist es nicht mit der Auswahl und Installation der Kameras getan, sie müsse auch gesteuert werden, die aufgezeichneten Bilder müssen an die richtigen Stellen ausgeliefert und eventuell gespeichert, aber auch rechtzeitig wieder gelöscht werden. Und je nach Einsatzszenario muss der Stream an eine hohe Zahl an Geräten ausgeliefert werden.

Aber Bedarf an Videoüberwachung gibt es auch an vielen anderen Stellen. Sicherheit ist dabei ein Aspekt, die Unterstützung von Geschäftsprozessen ein anderer. In den vergangenen Monaten kam verstärkt der Wunsch dazu, die Anzahl von Personen - zum Beispiel in Verkaufsräumen - zu erfassen und sogenannte "People Counter" einzurichten. Das geht meist auch mit deutlich kleineren Installationen.

Sonderaktion für Authorized Partner von Axis Communications

Genau dafür sucht Kamera-Spezialist Axis Communications noch Partner. Aktuell läuft dazu ein "Back on Track" genanntes Programm. Diese Sonderaktion richtet sich an Authorized Partner (die unterste von drei Partnerstufen) und soll ihnen helfen, trotz schwierigem wirtschaftlichen Umfeld erfolgreich zu sein.

Die Aktion läuft noch bis Ende des Jahres. Im Mittelpunkt stehen die End-to-End-Lösungen - also diejenigen, bei denen Partner wenig Implementierungsaufwand haben, weil der Hersteller bereits fertig nutzbare Pakete geschnürt hat. Die Sonderkonditionen gelten laut Thorsten Grimm, Manager Area Sales Middle Europe bei Axis Communications. selbst für kleine Projekte - vorausgesetzt, die Gesamtlösung stammt von Axis.

Von Authorized Partnern erwartet Axis keine technischen oder vertrieblichen Zertifizierungen. Sie können aber Axis Communciations Specialist werden. "Wir sehen hier gute Möglichkeiten für Systemhäuser, sich vom Wettbewerb zu differenzieren und sich gegenüber ihren Bestandskunden zu profilieren", sagt Axis-Manager Grimm. "Wir bieten ihnen dazu das passende Portfolio und machen es ihnen einfach, das auch zu verkaufen."

Wie Axis IT-Systemhäuser unterstützt

Dazu hat Axis in den vergangenen zwei Jahren unter anderem ein Area-Sales-Team etabliert, dass den Partnern mit Rat und Tat zur Seite steht. "Gerade für Partner, die sich nicht täglich mit unseren Lösungen beschäftigen, ist diese Unterstützung wichtig", weiß Grimm. "Schließlich haben sie bei ihren Kunden einen guten Ruf zu verlieren." Ein aus alter Verbundenheit übernommenes, aber dann unprofessionell durchgeführtes Videoüberwachungsprojekt könnte da leicht zum Stolperstein werden, warnt Grimm.

Neben den End-to-End-Paketen und der persönlichen Unterstützung bietet Axis deshalb mit dem Axis Site Designer auch ein allgemeinverständliches Planungswerkzeug an. Darin lässt sich in einem Lageplan die Position der Kameras festlegen und dann nach den jeweiligen Anforderungen auswählen, welche Auflösung erforderlich ist oder in welcher Entfernung welche Pixeldichte erreicht wird. "Die Pixeldichte entscheidet etwa darüber, ob in einer gewissen Entfernung Menschen noch als Einzelpersonen am Gesicht oder lediglich als Person erkannt werden", erklärt Grimm. Was davon erforderlich ist, hängt jeweils vom Zweck der Videoüberwachung ab. Alleine die Nutzung dieses Tools könne bei der Planung schnell mehrere Stunden Arbeit einsparen.

"Der Preis ist in solchen Projekten tatsächlich ab und ein Thema" räumt Grimm gegenüber ChannelPartner ein. "Allerdings sehen wir das auch als Package", sagt Grimm - soll heißen, es geht nicht nur um den Preis der Kameras, der bei Axis doch etwas höher ist als bei Firmen, die ihre Wurzeln zum Beispiel im Netzwerbereich oder bei NAS-Boxen haben, und IP-Kameras als Ergänzung sehen. Zum "Package" gehört bei Axis eben auch die Nutzung des Planungs-Tools, die vieles vereinfacht, die Unterstützung durch den Hersteller sowie die Gewähr, dass bei den End-to-End-Angeboten alles aus einer Hand kommt und reibungslos funktioniert.

Technik von Axis im Einsatz: Videoüberwachung beim Haustechnikhändler

Außerdem hat Axis - nach einigen Problemen in der Vergangenheit - inzwischen viel für die IT-Sicherheit seiner Geräte getan, bietet viel regelmäßiger Firmware-Updates an und sorgt schon ab Werk für mehr Schutz vor unbefugtem Zugriff. Zusätzlich bietet Axis inzwischen auf die meisten Produkte eine 5-Jahres-Gewährleistung.

Darüber hinaus steht Partnern kostenfrei ein "Health Monitoring Tool" zur Verfügung, auf dessen Grundlage sie zusätzliche Services anbieten können. Das Tool prüft etwa den Firmware-Stand, so dass bei Bedarf zügig aktualisiert werden kann. Auch defekte Geräte und andere Probleme lassen sich darüber erkennen und deren Behebung im Rahmen einer Dienstleistung anbieten.

Die Anzahl der Partner von Axis im IT-Channel liegt derzeit im "niedrigen dreistelligen Bereich". Die Einstiegshürde ist wie gesagt gering, Zertifizierungen sind erst für die zweite und dritte Partnerstufe erforderlich. Beziehen lassen sich die Axis-Produkte unter anderem über die Distributoren Allnet, Anixter, Ingram Micro, Tech Data und Videor.