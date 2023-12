Shannon McWilliams, Global Vice President, ArrowSphere bei Arrow Enterprise Computing Solutions, ist es wichtig, die Vertriebspartner auch in Zukunft bei der Transformation ihres Geschäftsmodells unterstützen. Dabei stehen für ihn sowohl ökonomische und ökologische Veränderungen als auch der Bereich Security im Fokus. "Angesichts der dynamischen Entwicklung des Marktes hin zu "Everything-as-a-Service" führen wir neue Cloud-Assessment- und -Management-Tools in ArrowSphere ein, die Vertriebspartner bei der Einführung von XaaS in ihrem Kundenkreis unterstützen", bekräftigt McWilliams.

Die neu eingeführten GreenOps-, FinOps- und SecOps-Dashboards bieten eine Gesamtübersicht aller von einem Vertriebspartner verwalteten Cloud-Konten. Auf diese Weise lassen sich Kostenmanagement und Sicherheitsanalysen optimieren, während gleichzeitig effektive Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen immer wichtiger werden - nicht zuletzt als Reaktion auf die bevorstehende CSRD-Verordnung (Corporate Sustainability Reporting Directive) der EU.

Vereinfachung und Transparenz

Mit den neuesten Updates will Arrow den Fokus auf Vereinfachung und erhöhte Transparenz in der Kostenverwaltung sowie auf Nachhaltigkeit legen. "Zugleich gewährleisten wir, dass die Lösungen von Endkunden in der sich ständig wandelnden Bedrohungslandschaft geschützt sind", verspricht Eric Gourmelen, Global Vice President und Chief Technology Officer Cloud bei Arrow Enterprise Computing Solutions. In den vergangenen zehn Jahren habe sich ArrowSphere von einer reinen Transaktionsplattform zu einer automatisierten Plattform weiterentwickelt, bei der "Cloud Business Excellence" im Mittelpunkt stehe.

Die wichtigsten ArrowSphere-Updates im Überblick:

GreenOps: Das Nachhaltigkeits-Dashboard wurde entwickelt, um Vertriebspartner bei der Entwicklung von Lösungen zu unterstützen, die möglichst geringe Auswirkungen auf die Umwelt haben. Vor dem Hintergrund der immer strenger werdenden Umweltvorschriften, die Unternehmen dazu verpflichten, ihre Kohlenstoffemissionen offenzulegen, bietet das Nachhaltigkeits-Dashboard von ArrowSphere praktische Berichtsfunktionen sowie ein globales Monitoring-Tool für Vertriebspartner und deren Kunden, mit dem sie den CO2-Fußabdruck ihrer Cloud-Aktivitäten messen können.

FinOps: Das Kostenoptimierungs-Dashboard erlaubt Vertriebspartnern, gemeinsam mit ihren Kunden fundierte Entscheidungen zur Optimierung ihrer Cloud-Ausgaben zu treffen. Ein konsolidiertes Dashboard bietet Einblick in den gesamten Cloud-Bereich und gibt Empfehlungen, in welchen Bereichen sich Ausgaben anpassen lassen.

SecOps: Das Sicherheits-Dashboard nutzt ein einzigartiges Punktesystem, wobei 100 Prozent einer vollständigen Absicherung entspricht. Auf diese Weise können Vertriebspartner ihren gesamten Endkundenbestand auf einen Blick erfassen, potenzielle Bedrohungen identifizieren und proaktiv Maßnahmen ergreifen.

