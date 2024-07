Der Support für "Windows 11 22H2" endet am 8. Oktober 2024. Darauf weist Microsoft in einem Support-Dokument hin. Der Tag ist gleichzeitig der Microsoft-Patchday im Oktober. Damit erhalten "Windows 11 22H2 Home" und "Pro" sowie "Pro Education" und "Pro for Workstations" am 8. Oktober 2024 das letzte Mal Sicherheits-Updates und Fehlerkorrekturen.

Danach schließt Microsoft neu entdeckte Sicherheitslücken in diesen Versionen seines Betriebssystems nicht mehr. Auch neu entdeckten Fehlfunktionen wird der Konzern dann nicht mehr korrigieren.

Nutzer, die Version 22H2 von Windows 11 aus dem September 2022 verwenden, sollten daher spätestens im Oktober auf Windows 11 23H2 umsteigen. Damit sichern sie sich Support bis 11. November 2025. Auf Windows-11-Rechnern in Unternehmen, die nicht zentral von der IT verwaltet werden, wird Windows automatisch ein Feature-Update starten.

Update-Ende auch für Windows 11 21H2

Am 8. Oktober 2024 endet auch der Microsoft-Support für "Windows 11 21H2 Enterprise und Education" sowie der Support für "Windows 11 21H2 IoT Enterprise".

Das eigentlich ebenfalls am 8. Oktober 2024 fällige Support-Ende für "Microsoft SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse (Analytics Platform System)" wurde bis 31. März 2026 verlängert.

Keine Gnade gibt es dagegen für "Windows Embedded POSReady 7 (Erweitertes Sicherheitsupdate Jahr 3*)" Ebenfalls Schluss ist am 8. Oktober 2024 jeweils für das "Extended Security Update Year 1" von "Windows Server 2012" und Windows Server 2012 R2.