Die USB Promoter Group hat kürzlich die Spezifikationen für USB 4 angekündigt, die eine Reihe von Verbesserungen an USB 3.2 und USB 2 bringen werden. USB 4 basiert auf der Thunderbolt-Architektur, die die Bandbreite der aktuellen USB-Technologie verdoppelt und mehrere Daten- und Anzeigeprotokolle gleichzeitig verarbeiten kann. USB 4 wird aussehen wie USB-C, aber mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten, die der Intel Thunderbolt-3-Version von USB-C entsprechen.



Um USB-A-Geräte an USB-C-Ports anzuschließen, verwenden die meisten Leute immer noch Adapter. Dass eine weitere Version von USB verfügbar sein wird, schreckt also erst einmal ab. Das müssen Sie daher über USB 4 wissen.

Welche USB-C-Versionen gibt es?

Es gibt eine Reihe von USB-Typen, jede mit ein paar Namen und Datenübertragungsgeschwindigkeiten:

USB 4 und Thunderbolt-3-Kompatibilität

Intel, der Entwickler und Eigentümer des Thunderbolt 3-Protokolls, hat es der USB Promoter Group zur Verfügung gestellt, damit USB 4 mit Thunderbolt 3-Geräten kompatibel ist. Das ist eine gute Nachricht für die Verbraucher, aber die Hersteller sind nicht verpflichtet, die Thunderbolt-3-Funktionalität in ihre USB-4-Spezifikationen zu integrieren. So könnten Sie am Ende ein USB-4-fähiges Gerät haben, das aber nicht mit Thunderbolt 3 kompatibel ist. Es ist also wichtig, dass Sie die Spezifikationen eines Gerätes vor dem Kauf genau prüfen.



Obwohl die versprochenen 40 Gbit/s Übertragungsgeschwindigkeit auf dem Papier großartig aussehen, wird nicht jedes USB-Gerät in der Lage sein, diese Geschwindigkeit zu erreichen. USB-4-Geräte werden daher möglicherweise ihre Geschwindigkeit senken müssen, um sich an die Hardware, mit der sie verbunden sind, anzupassen. USB 4 wird mit drei Geschwindigkeiten verfügbar sein - 10 Gbps, 20 Gbps und 40 Gbps - und man kann davon ausgehen, dass für kleinere und kostengünstigere Geräte die niedrigeren Übertragungsgeschwindigkeiten gelten.

Intelligente Bandbreitenfreigabe über USB 4

USB-C hat eine Funktion namens "alternativer Modus" eingeführt, die die Eingabe von Displayport und HDMI über einen USB-C-Anschluss ermöglicht. Die derzeitige Technologie ermöglicht jedoch keine effiziente Aufteilung der Ressourcen, wenn Sie Daten und Videos gleichzeitig übertragen - die Bandbreite wird zu jeweils 50 Prozent den beiden Datenströme zugeteilt.

USB 4 weist Video- und Datenströmen je nach Bedarf intelligent Ressourcen zu. Wenn Sie also 4k-Video streamen und gleichzeitig Dateien übertragen, wird die Technologie die Anforderungen so ausgleichen, dass beide Datenströme reibungslos funktionieren.

USB 4 unterstützt die USB-Stromversorgung

Nur bestimmte USB-C-Ports unterstützen USB Power Delivery (USB-PD), was Voraussetzung für das Laden einiger Geräte einschließlich Laptops ist.

USB-4-Geräte und -Ports unterstützen USB-PD standardmäßig mit bis zu 100 Watt, obwohl noch kein Ladegerät annähernd so viel Strom liefern kann.



USB 4 ist zudem rückwärtskompatibel mit USB-3- und -2-Geräten, wobei die Geschwindigkeit dabei auf die älteren Versionen beschränkt ist. Ein externes USB-4-Laufwerk wird keine USB-4-Geschwindigkeit erreichen, wenn es über einen USB-2- oder -3-Port mit einem Gerät verbunden ist.

Wann kommt USB 4?

USB 4 wird wohl noch Ende 2019 vorgestellt, doch wird es sicher noch mindestens ein Jahr dauern, bis es in Geräten verfügbar sein wird.

