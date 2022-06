Der in München verortete Entwickler Equinux mit den Tizi-Gadgets rund um iPhone, iBook und Macbook & Co., zumeist Ladevorrichtungen, bietet nun ein 2 Meter langes Ladekabel auf doppelter USB-C-Basis an. Integriert ist demnach ein USB-C PD-Chip, das zwei Meter lange USB 3.1-Datenkabel Tizi Flip Pro 100 W USB-C gibt es in Schwarz zum Preis von 20 Euro.

Das Kabel ist außerdem kompatibel mit Thunderbolt. Der Hersteller empfiehlt sein eigenes Produkt Tizi Tankstation USB-C für den Aufladevorgang mit bis zu insgesamt 75 Watt (USB-C und dreimal USB-A). Dieses ist für 70 Euro erhältlich. (Macwelt)