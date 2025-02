USB-Stick: Hinweise zum Umgang Jedermann hat Speichersticks in Gebrauch – meist über mehrere Jahre. Um Datenverlust oder Probleme beim Erkennen am USB-Port des Rechners zu vermeiden, helfen folgende Hinweise. 1. USB-Sticks rotierend verwenden: Wer regelmäßig Daten auf USB-Sticks schreibt und wieder löscht, sollte dazu nicht nur einen Stick verwenden. Am besten haben Sie mehrere Datenträger, die Sie im Wechsel einsetzen. Der Grund: Flashspeicher haben nur eine begrenzte Zahl an Löschzyklen und altern entsprechend. 2. Vorsicht vor sehr kleinen Sticks: Die Größe eines USB-Sticks kann sich auf die Datensicherheit auswirken. Sehr kleine USB-Sticks haben meist eine schlechtere Wärmeableitung als größere Varianten. Dazu sind Mini-Gehäuse meist nicht so robust. Sie können beim An- und Abstecken in Mitleidenschaft geraten und stecken auch Transporte nicht so gut weg. 3. Kühle Lagerung: Wer möglichst lange etwas von seinem USB-Stick haben will, sollte auf eine kühle Lagerung achten. Hohe Temperaturen können bewirken, dass die Flashqualität abnimmt, was schleichenden Datenverlust begünstigt. 4. Regelmäßiger Gebrauch: USB-Sticks sollten (wie andere Flashspeichermedien auch) nicht jahrelang ungenutzt in der Schublade liegen. Am besten stecken Sie wichtige Exemplare regelmäßig – etwa alle sechs Monate – an den Rechner an, um probeweise Daten zu lesen. Damit stoßen Sie interne Mechanismen zur Fehlerkorrektur an. Eventuell wackelige Daten werden so intern kopiert. 5. USB-Stick nicht vollständig beschreiben: Die Schreibzyklen von Flashzellen sind begrenzt. Wiederholte Schreib-/Löschzyklen desselben Speicherbereichs führen zu dessen Verschleiß. Interne Kontrollmechanismen sorgen dafür, dass die Daten über den vorhandenen Speicherplatz verteilt werden. Damit möglichst lange viele neue oder wenig eingesetzte Zellen zur Verfügung stehen, empfiehlt es sich, die Kapazität auf dem Stick nicht vollständig auszureizen.