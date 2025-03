Die Fachhandelsmarke Utax gehört der Nürnberger TA Triumph-Adler GmbH, einer hundertprozentigen Tochter der Kyocera Document Solutions, und stellt insgesamt sieben neue DIN-A4-Systeme für das Einstiegssegment vor. Das aktualisierte Portfolio umfasst vier Schwarz-Weiß-Systeme mit einer Druckgeschwindigkeit von 40 Seiten pro Minute sowie drei Farb-Systeme mit bis zu 26 Seiten pro Minute.

Mehr Sicherheit "out of the box"

Zum Schutz vor Cybergefahren bieten die aktualisierten DIN-A4-Einstiegsmodelle umfangreiche neue Sicherheitsfunktionen bis hin zum optionalen TPM-Modul. Als Highlights nennt Utax die Authentifizierung am Gerät per PIN oder Chip sowie das Ausdrucken vom PC nur nach erfolgter Identifizierung. Beim Start überprüft "Secure Boot", ob autorisierte Firmware ausgeführt wird und ein "Runtime Integrity Check" deren Gültigkeit. Die Cloud-Anwendung Utax Cloud Print and Scan (UCPS) verspricht zudem sicheres ortsunabhängiges Drucken und Scannen.

Ein automatisiertes Zertifizierungsmanagement (ACM) hilft die hohen Sicherheitsstandards nach der NIS-2-Richtlinie zu erfüllen, indem es Risiken durch ungültige Zertifikate eliminiert, Ablaufdaten von Zertifikaten überwacht und automatisch erneuert. Das Kommunikationsprotokoll TLS 1.3 sorgt für eine sichere Übertragung im Netzwerk und Utax smart für die aktuellsten Sicherheits-Updates. Per Echtzeit-Monitoring über Syslog-Protokolle und einen externen SIEM-Server kann bei Gefahr automatisch eine Nachricht an die IT geschickt werden.

Die neuen DIN-A4-MFPs unterstützen erstmals auch die sogenannte "Fault Isolation Function". Mit ihr können beim Ausfall einer der Funktionen Drucken, Faxen oder Scannen, die anderen Funktionen weiterhin genutzt werden. So kann nach einem Neustart weiter gescannt oder gefaxt werden, wenn beispielsweise der Toner leer ist.

Verbesserte und nachhaltigere Technik

Die überabeitete Fixiereinheit benötigt nun eine geringere Temperatur zur Tonerfixierung. Dies verringert neben der Durchlaufzeit auch den Stromverbrauch, dessen TEC-Werte gemäß Energy Star 3.2 im Vergleich zu den Vorgängermodellen um bis zu 35 Prozent gesenkt wurden. Außerdem schaffen die neuen Farb-Systeme anstatt 2.600 nun 2.800 Seiten und die Mono-Systeme anstatt 7.200 jetzt sogar 10.000 Seiten pro Toner-Ladung. Der Anteil an recyceltem Plastik im Gehäuse wurde weiter erhöht und durch die geringeren Ausmaße werde Lagerplatz und Energieverbrauch beim Transport gespart.

Auch bei den Scan-Funktionen der MFPs hat Utax Hand angelegt. So können beispielsweise mit "Specific Color Erase" bis zu sechs Farben ausgewählt werden, die beim Scannen nicht angezeigt werden sollen. Für eine bessere Lesbarkeit können helle Schriften abgedunkelt oder die Hintergrundfarbe angepasst werden und bei Buchseiten hilft "Ränder löschen" die oft entstehenden dunklen Schatten zu entfernen. Universal Print speichert die Scans unter Windows und ChromeOS auf Wunsch in der Cloud.

Optionale Erweiterung und mehr

Standardmäßig verfügen die neuen Modelle über eine 250 Blatt Universalkassette und einer 100-Blatt-Papierzufuhr. Die Monosysteme können für eine maximale Papierkapazität von 850 Blatt mit zwei zusätzlichen 250-Blatt-Kassetten ausgestattet werden, bei den Farbmodellen kann eine 250-Blatt-Kassette hinzugefügt werden, was die Gesamtkapazität auf 600 Blatt erhöht. Alle Geräte verarbeiten Papier von DIN-A6R bis DIN-A4 mit Gewichten von 60 bis 220 g/m².

Die neue Tonertechnologie und 1.200 x 1.200 dpi Auslösung sind für eine verbesserte Haltbarkeit sowie mehr Brillanz beim Ausdruck verantwortlich. Utax P-4027iw MFP und P-C2656w MFP verfügen über eine einheitliche Benutzeroberfläche mit neigbarem 7-Zoll-Touch-Display, wie man es aus dem Hauptsegment kennt und etwa für Rollstuhlfahrende besonders hilfreich ist. Der P-C2157w MFP und der neue P-C2651DW sind mit einem 2,7-Zoll-Touch-Panel ausgestattet und die LCD-Displays der Mono-Drucker stellen nun fünf statt zwei Zeilen dar.

"Gerade bei Ausschreibungen und Projektgeschäften im öffentlichen Sektor überzeugt das Argument, dass Nutzerinnen und Nutzer sich über verschiedene Modelltypen hinweg auf die gleichen Bedienfeatures verlassen können", erklärt Emily Heidrich, Junior Product Manager bei Utax. "Die neuen Systeme sind nicht nur leistungsfähiger als ihre Vorgänger, auch in puncto IT-Security sind sie auf dem neuesten Stand."

"Hierfür wurden die Geräte in Zeiten steigender Cybergefahren vom Start weg mit umfassenden IT-Sicherheitsfeatures ausgestattet", ergänzt Heidrich. "Unsere Kundinnen und Kunden profitieren damit künftig von einem sehr großen Umfang an zeitgemäßen Sicherheitsfunktionen, den es in dieser Breite im DIN-A4-Einstiegssegment von Utax bisher noch nicht gab - und der auch mit Blick auf den Markt bemerkenswert ist."

Preise und Verfügbarkeit

Unverbindliche Preisempfehlungen für die Neulinge gibt Utax nicht bekannt. Die sieben neuen DIN-A4-Modelle - bestehend aus den vier Schwarz-Weiß-Systemen Utax P-4021 MFP, P-4027iw MFP, P-4021DN sowie P-4021DW und den drei Color-Geräten Utax P-C2157w MFP, P-C2656w MFP und P-C2651DW - sind ab sofort über den Utax-Fachhandel verfügbar.

Mehr Informationen zu den neuen MFPs und Druckern sowie die genauen Spezifikationen zu den einzelnen Geräten finden sich unter diesem Link.

