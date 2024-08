Um den Cloud-Einstieg für Endkunden zu erleichtern wird die Lösung für Dokumentenverwaltung und Archivierung als Basisvariante ab sofort auch kostenlos über den Utax-Channel als Freemium-Modell angeboten. Dabei entscheidet der Fachhändler in welcher Form die kostenfreie Basisvariante der UCIM-Dokumentenverwaltung über den Channel vertrieben wird. Der browserbasierte UCIM richtet sich speziell an KMUs und bietet eine systematische Dokumentenablage und -organisation von jedem Ort aus. Wichtige Unterlagen und Informationen seien so jederzeit verfügbar.

Speziell für kleine und mittlere Unternehmen

Kunden können in der Basisversion bis zu einem Gigabyte Cloud-Speicher bei beliebig vielen Usern kostenfrei nutzen. Ob zeitlich begrenzt oder endlos, entscheidet auch hier der Partner. Wird mehr Speicher benötigt, fallen beim SaaS-Angebot Kosten an. Utax-Partner können für einen Speicherplatz von bis zu 10 GB eine monatliche Pauschale aufrufen. Darüber hinaus wird pro zusätzlich verbrauchtem Gigabyte abgerechnet, wobei auch hier die Bedingungen über den Fachhändler festgelegt werden.

Das UCIM von Utax verspricht höchste Sicherheitsstandards und individuelle Rechtevergaben für eine DSGVO-konforme Nutzung. Das ist speziell für Firmen interessant ist, die im Homeoffice arbeiten lassen und ihre Workflows digitalisieren möchten. Eine aufwändige Installation oder kostenintensive Hardware-Investitionen seien nicht erforderlich, wirbt Utax weiter. Anwender melden sich einfach an und können die modernen Features direkt verwenden.

Kostenlose Schulung und mehr

"Wir nehmen eine kontinuierlich wachsende Nachfrage nach Cloud-Lösungen im indirekten Geschäft wahr", sagt Olaf Stammer, Manager Solution & Service Portfolio Management bei Utax. "Gerade für kleine und mittlere Unternehmen ist der lokale Fachhandel der ideale Partner, um Hürden auf dem Weg in die Cloud zu überwinden. Er kennt die Geschäftsprozesse seiner Kunden sehr genau und kann digitale Angebote individuell passend anbieten. Mit der Freemium-Version des Utax Cloud Information Managers unterstützen wir unsere Partner gezielt dabei, kundenzentrierte Einstiegsangebote in die Cloud zu machen und die Potenziale des SaaS-Geschäfts zu nutzen."

Utax bietet seinen Partnern kostenlose Webinare zur Vertriebsunterstützung an. In den Video-Trainings werden die UCIM-Funktionen einfach erklärt und Szenarien für das Kundengespräch gezeigt, die den Mehrwert des Angebots vermitteln. Die Webinar-Termine und Anmeldelinks finden interessierte Fachhändler nach Registrierung im Utax-Partnerportal. Weitere innovative Produkte für den Fachhandel und seine Kunden, wie den Utax Fleetmanager, die digitale Arbeitszeiterfassung (am MFP) via Utax Zeitblick oder das ortsunabhängige Drucken und Scannen mit Utax Cloud Print and Scan finden sich unter den jeweiligen Links.